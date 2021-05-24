犀牛角被視為珍貴中藥，在黑市售價高昂，吸引非法捕獵者長年偷獵犀牛取角。南非研究人員正與俄羅斯一間企業合作，在犀牛角注入微量放射性物質，務求降低人們以犀角入藥的誘因，亦令犀角去向更容易追蹤。

南非大約有2萬隻犀牛存活，屬全球最多的國家，但礙於缺乏資源大規模追蹤，盜獵仍然是犀牛面臨的最大生存威脅。南非政府數據顯示，去年便有394隻犀牛被殺害取角。

設感應器偵測放射性物質

南非研究人員想出注入放射性物質的新方式對抗盜獵。約翰內斯堡金山大學（University of Witwatersrand）教授拉爾金（James Larkin）表示，他們準備在邊境設置數以千計的感應器，以偵測注入犀角的微量放射性物質。

名為「Rhisotope Project」的項目已經在本月初展開，研究人員對犀角注入氨基酸，以測試有關物質會否轉移到犀牛體內；另會利用電腦模型和複製犀牛頭做研究，找出對犀牛安全的放射性物質劑量。

拉爾金留意到犀角在亞洲被視為珍貴藥材，於是打算從源頭著手，當犀角具放射性，相信可以打擊人們用以入藥的意慾。倘若做法有成效，另一盜獵目標象牙也可能會注入放射性物質。

彭博社

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