薩摩亞長年總理拒移交權力

太平洋島國薩摩亞陷入憲政危機，擔任總理22年的圖伊拉埃帕周一未遵守最高法院命令，拒絕召開國會移交執政權力。原定上任總理的信仰統一黨（FAST Party）黨魁菲亞梅及其支持者更被拒諸國會門外，之後索性在國會外舉行就職宣誓儀式，未知權力終會落入誰人手上。

在薩摩亞上月大選，信仰統一黨在無黨籍當選人支持下，剛好贏得過半議席。執政22年的總理圖伊拉埃帕卻援引國會女性名額保障條款，指稱女性議員未達規定的最少10%，於是任命自己政黨一員，令雙方席位打成平手，有意再舉行大選。但法院裁定圖伊拉埃帕此舉違法，下令周一召開國會移交權力。

菲亞梅周一早上率領政黨成員及支持者到國會門前，司法部長、首席法官和警務處長亦穿上禮袍準備參加就職宣誓儀式，但通通被拒諸門外。國會秘書解釋，大樓是收到國會議長和圖伊拉埃帕的命令上鎖。菲亞梅稱會一直留守在門外，等到開門方休。

菲亞梅之後更索性在國會外舉行就職宣誓儀式，而圖伊拉埃帕則譴責對方行徑是叛國，形容是最嚴重的非法行為。

薩摩亞政治動盪局勢，或影響該國與北京關係。原本將成為該國首位女總理的菲亞梅，揚言會擱置跟中國一個涉資1億美元（約7.8億港元）的碼頭發展項目，表明薩摩亞已欠下中國巨額債務，難以負擔計劃。但她亦表示有意維持和中國的良好關係，只是更多急切問題需處理。

美聯社／英國《衞報》

北海道夕張蜜瓜一對拍賣近$20萬

日本北海道周一拍賣2021年第一收穫季的一對夕張蜜瓜，由兒童食品銷售公司「北海道產品公司」（Hokkaido Products），以270萬日圓（約19.3萬港元）投得，價格是去年成交價的22倍。

贏得拍賣的公司代表稱，疫情歲月艱難，「但我希望蜜瓜會令你更好過」。這批蜜瓜之後將免費分發給10個有孩子的家庭，這些家庭早前在該公司的社交網站提交申請。

拍賣會的最高紀錄是2019年創下，當時以500萬日圓（約36萬港元）售出。至於去年，則以12萬日圓（約8,600港元）價格成交。

路透社

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