聯合國國際原子能機構（IAEA）與伊朗達成為期三個月的核監察協議上周屆滿，IAEA周一表示，該署和伊朗已經同意，將監測德黑蘭核子活動的協議延長1個月，至6月24日。

IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）在記者會上承認，這個臨時解決方案「不理想」，但認為這是避免失去重要訊息的一種方式，表示：「我們同意的設備以及(核子)活動查核和監測將繼續進行。協議延長一個月，將在2021年6月24日到期。」

布林肯：不清楚伊朗是否準備好

美國總統拜登上台後，一直希望重返2015年簽訂的伊朗核協議，華府官員在維也納進行數星期談判後，形容談判正面，但至今仍未見任何協議草稿披露，美方也不曾跟伊朗官員直接談判。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指，目前還不清楚伊朗是否「準備好且願意」採取必要步驟，來恢復遵守2015年達成的核子協議。

布林肯周日向美國廣播公司（ABC）表示，伊朗正採取行動導致中東區內不穩，強調當前急務是把核問題處理好。他指：「我們知道必須解除哪些有違核子協議的制裁。」他續指更重要的是，他認為伊朗知道必須做些什麼來恢復遵守核子協議，「而我們還沒看到伊朗是否做好準備且有意做出決定」。

負責維也納談判的伊朗代表阿拉格希（Abbas Araghchi）周一則在Twitter寫道，美國必須先撤銷制裁，伊朗才會恢復全面履行核協議，並反問：「美國準備好了嗎？」

伊朗與IAEA監察協議上周屆滿

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）周日表示，今年初跟（IAEA）達成的臨時監察協議已經屆滿，IAEA將不再獲准取得伊朗核設施的攝錄影像。但外界預期伊朗跟IAEA的談判將會繼續。

卡利巴夫周日早上宣佈：「經過這3個月，IAEA將無權取得（核設施）攝錄影像或轉交它們。」他又稱伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）也贊成讓臨時協議無效的決定。

伊朗跟IAEA在2月達成為期3個月的協議，同意讓IAEA人員取得核設施閉路電視的攝錄影像，協議於上周五屆滿。德黑蘭之前曾經表明，一旦未能延續協議，便會刪除影像，但目前未能確認影像是否已被移除。

美聯社／中央社／德新社

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