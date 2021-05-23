美國《華爾街日報》（WSJ）周日報道，美國情報顯示2019年11月武漢病毒研究所三名研究員到醫院求醫。這則情報勢將加強要求調查研究所洩毒論的呼聲。

這份首次公開的美國情報比美國國務院1月15日「事實清單」（fact sheet）所提的更詳細。那份在特朗普政府最後歲月發表的「事實清單」，只提到「美國政府有理由相信武漢病毒研究所多位研究人員2019年秋天染病，病徵與Covid-19和一般季節性疾病吻合，時維首宗確診個案之前」。

熟知那份情報的前任和現任官員對情報的可信度有不同看法。有人表示情報由國際夥伴提供，可能有重要意義，但須進一步調查。

另一人認為情報可信，形容「情報來自不同源頭，高質素而且十分準確，唯獨不知三人為何染病」。

許多傳染病和病毒學傳家認為Covid-19病毒約在2019年11月開始在武漢流行。世衞和中國聯合調查指出，最初由武漢出現的疫情，「很有可能」是經由動物傳染給人類，至於病毒由武漢實驗室外洩則是「極不可能」。雖然包括美國疾控中心前主任雷德菲爾德等人也曾公開質疑疫情是源自中國實驗室，但大部份提出這種想法的人都會被扣上陰謀論帽子。

中國多次否認研究所洩漏病毒。中國外交部回應《WSJ》置評要求時，援引世衞調查的「極不可能」結論，指美國繼續渲染實驗室洩漏說，「是真正關心病毒源頭還是企圖轉移視線」？

拜登政府拒絕評論那則情報，但說任何技術上可信的疫情源頭說法都應由世衞和國際專家調查。

中國國家衞生健康委員會和武漢病毒研究所拒絕置評。蝙蝠冠狀病毒研究專家石正麗曾否認病毒從她的實驗室外洩。她曾向世衞調查團表示，她的所有職員Covid-19抗體檢測皆呈陰性，亦無人事變動。

調查團成員、荷蘭病毒學家吉柏曼斯（Marion Koopmans）3月曾向美國全國廣播公司（NBC）表示，2019年秋天有武漢病毒研究所職員染病，但指他們患普通季節性疾病。

美國首席傳染病專家福西（Dr. Anthony Fauci）去年曾指病毒並非中國實驗室製造，也不認同「實驗室洩毒」說。不過，他早前推翻自己的說法，出席波因特學院（Poynter Institute）活動時，表示不相信Covid-19病毒自然而來之說，呼籲進一步調查。

世界衞生組織大會周一至下月1日舉行，將討論下階段疫情源頭調查。

美國《華爾街日報》／《紐約郵報》

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