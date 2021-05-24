美國佛羅里達州發生槍擊悲劇，一名3歲男童在家中梳化的攬枕下意外發現一把戶主友人留下的手槍，男童把玩期間意外開槍，射中僅2歲大的妹妹，女嬰送院後情況危殆。當局形容案件屬可怕悲劇，亂放手槍的戶主友人已被起訴，不排除有更多控罪。

案發於當地時間周三晚上，佛州波克縣（Polk County）警長賈德（Grady Judd）表示，當時戶主貝里恩（Chad Berrien）正與另外兩名男子在家看籃球比賽，其間男童突然開槍擊中女童，事後嚇得哭着跑進房間。

子彈射胸 穿過胰臟大小腸

女童中槍後，貝里恩與另外兩人馬上開車把她送院，期間更與另一輛汽車相撞，造成貝里恩等多人受傷，幸有途人協助女童及貝里恩送院。

醫生檢查後相信女童胸部中槍，子彈穿過其胰臟、大腸、小腸後從其背部穿出，她接受一次手術後情況仍然危殆。

貝里恩和23歲友人威爾遜（Kevonte’ Wilson）事後被捕，其中貝里恩被控以藏有大麻等；威爾遜則被控以未有妥善保管槍械、管有違禁槍械、管有大麻及疏忽照顧兒童等罪。威爾遜事後表示，涉案手槍是由他放在兩個攬枕之間，本以為孩子不會發現。

賈德形容事件屬可怕悲劇，直斥威爾遜怎會認為兒童不會發現。他又稱由於刑事豁免權關係，暫不會起訴案中男童，今次事件亦明顯並非蓄意，「他只是一個把玩身邊物品、當作玩具」的小孩。

美聯社/美國WINK網站

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