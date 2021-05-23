白羅斯異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）周日乘搭的瑞安航空客機雅典飛維爾紐斯客機，被白羅斯戰機攔截迫降明斯克，他被白羅斯執法人員登機拘捕。一名乘客向立陶宛Delfi新聞網表示，普羅塔塞維奇得知客機被下令轉飛明斯克時雙手掩面搖頭，被執法人員押走時說：「我會在這裏被判死刑。」

26歲的普羅塔塞維奇去年擔任通訊軟件Telegram頻道「Nexta Live」編輯。這個總部設於波蘭的頻道，是一個反白羅斯總統盧卡申科的頻道，訂戶數逾100萬。

白羅斯去年夏天爆發反政府示威，抗議盧卡申科操控選舉，令他得以五度連任。Nexta在反盧卡申科示威中起重要作用，普羅塔塞維奇也協助統籌示威。Nexta播出的白羅斯警員嚴厲鎮壓示威者片段，廣為國際傳媒引用。

普羅塔塞維奇去年11月在Twitter公開白羅斯恐怖分子名單，他也榜上有名，被指在Nexta工作期間組織大型騷亂、擾亂社會秩序、煽動社會仇恨，一旦罪成將被判多年監禁。他認為指控是「不正當的政治壓制」。

根據支援白羅斯記者組織「Media Solidarity」，普羅塔塞維奇2019年不甘當局壓力而流亡波蘭。他在Twitter寫道，父母因受監視，也安排他們移居波蘭。普羅塔塞維奇之後移居立陶宛首都維爾紐斯。去年8月大選後，挑戰盧卡申科的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）也流亡立陶宛。

普羅塔塞維奇現時是Telegram白羅斯政治頻道「Belarus of the Brain」的總編輯。頻道有25萬人訂閱。他日前到希臘拍攝到訪希臘，拍攝季哈諾夫斯卡婭訪問當地的照片，返回維爾紐斯前，他將照片上載到社交網站。

路透社

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