（北美通訊）紐約地鐵治安不靖問題嚴重，害怕坐地鐵已成為社區及民眾生活上的「共識」，更有市民認為地鐵安全情況是30年來最差。紐約市警察局上星期開始增派警力巡邏，管理鐵路系統的大都會運輸署（MTA）更計劃每個月斥資220萬（美元，下同），委託保安公司部署保安隊伍保障地鐵乘客安全，希望挽回公眾對乘搭地鐵的信心。

紐約市正逐漸從疫情重創下復甦，地鐵服務亦於上星期正式恢復24小時運作。然而，市內的安全問題成為復甦的最大障礙，包括連番出現的街頭槍擊案，以及連串的地鐵暴力襲擊事件。現時平日地鐵通勤人數，依然維持低於正常水平的六成，MTA署理主席范伯格（Sarah Feinberg）表示，在紐約市警察局增派警力的同時，希望透過在轄下472個車站部署新增的保安隊伍，令所有通勤者安心。

當局早在計劃實施之前，也有委派保安於鐵路系統的「安全黑點」執勤，站內商戶紛表歡迎。范伯格認為措施有成效，於是增撥更多資源加強保安。按照新計劃，保安隊伍的主要職責為協助鐵路職員及警員執行任務，包括打擊逃票行為及報告各項安全隱患等。范伯格認為，保安隊伍同時有助減低地鐵範圍內吸毒及爆竊個案，也可減低因有人惡意破壞路軌而引起的列車安全風險。

范伯格又指，計劃會率先集中整肅曼哈頓多條被認為是「重災區」的路線。她又認為計劃只屬臨時性質，希望鐵路安全問題最嚴重的時期已成過去，並慢慢回復正常。

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