緬甸東部有反政府武裝分子與軍警激烈衝突，武裝分子表示數十名軍警死亡。

緬甸2月1日發生軍事政變，推翻諾貝爾和平獎得主昂山素姬領導的民選政府後，每天抗議活動不斷，軍警暴力鎮壓升級，當地監察組織「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）統計，至少815名平民喪生，逾5,300人被捕。

緬甸反軍方陣營成立的全國團結政府（National Unity Government），組建「人民防衞部隊」（PDF），保護支持者免受軍事攻擊和軍政府暴力鎮壓。PDF由平民組成，靠土製武器與軍警周旋。

東部克耶邦（Kayah）城鎮蒂莫索（Demoso）以及毗鄰撣邦，周末都有衝突。PDF成員德韋（Thet Wai）表示，在撣邦Moebyel鎮，至少20名警員在周日衝突中死亡，PDF佔據了警局。當地傳媒報道，警局被燒毀，四名警員被反政府武裝分子俘虜。

德韋形容周日是「征服日」，但對軍方周日發動空襲並出動坦克表示擔憂。他說軍方周日晚出動直升機空襲蒂莫索。該鎮一名武裝分子表示，至少13名緬甸兵被殺。他說打算佔領蒂莫索警局，但軍方發動空襲，又阻止不到對方增援車輛入鎮，所以最後撤退。

克耶邦武裝組織克倫尼民族進步黨（KNPP）一名高級領袖表示，衝突持續至周日晚，軍方在蒂莫索和壘固（Loikaw）出動坦克、直升機，又發動炮擊。網媒伊洛瓦底（The Irrawaddy）報道，約40名軍政府士兵與PDF衝突時被殺。

緬甸國防軍總司令敏昂萊接受香港鳳凰衞視訪問，該台周日播出訪問片段，敏昂萊回應3月有緬甸中資工廠被破壞或縱火時，向中國投資者保證，說「緬甸人民不憎恨中國……事發是由於政治原因」。

敏昂萊日前表示正被囚禁的昂山素姬健康良好。她周一會首度親身出庭應訊。昂山被控六項罪名，包括違反官方保密法、非法入口及管有無線電收發器、違反防疫規定、受賄、一項與防疫有關的自然災害罪名等。

軍政府繼續用不同手段對異見者滅聲。在積極參與公民抗命行動的教育界，緬甸教師聯會表示，逾12.5萬教師因拒絕在軍政府下工作而被停職，大學亦有1.95萬教職員受影響。新學期即將開始，但多師生都拒絕重返校園。

法新社／德新社／The Irrawaddy

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