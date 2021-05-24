根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.66億、死亡人數超過345萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,311萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.9萬。印度確診人數超過2,653萬，死亡人數突破29.9萬。巴西確診人數突破1,608萬，死亡人數超過44.9萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

印度首都宣佈第五次延長「封城」

印度首都新德里首席部長凱杰里瓦爾周日宣佈，將新德里目前採取的「封城」措施延長至5月31日。這是新德里第五次延長「封城」措施。

凱杰里瓦爾表示，「封城」以來，新德里單日新增確診病例數持續下降，為繼續鞏固抗疫成果，決定將現行封城舉措再次延長一周至5月31日。他同時表示，如果未來新德里單日新增確診病例數持續下降，政府可能考慮在此輪封城過後實施分階段解封。

新德里自4月19日開始實施全城封鎖，此後四度延長。

印度衞生部周日公佈的疫情數據顯示，印度新增確診病例240,842例，累計確診26,530,132宗；新增死亡病例3,741宗，累計死亡299,266宗。

新華社

法擬對英入境旅客實施較嚴格限制

法國當局周日表示，鑑於印度變種病毒株在英國部份地區肆虐，法國今夏重啟旅遊時，或對英國遊客實施較嚴限制。外長勒德里昂建議，對英國旅客實施的檢疫措施會較歐盟旅客嚴格，但會較印度旅客寬鬆。

美聯社

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