白羅斯以炸彈威脅為由，迫降瑞安航空（Ryanair）一架越過其領空、載有流亡反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）的客機，其後拘捕普羅塔塞維奇，震驚國際。路透社其後訪問同機乘客重塑當時情景，有目擊者形容，當普羅塔塞維奇得知客機將在白羅斯首都明斯克（Minsk）降落時，即滿面沮喪，同時處理行李，與他同行的女友也被扣留。

普羅塔塞維奇的女友薩佩加（Sofia Sapega）是歐洲人文大學（European Humanities University）法律學生，為俄羅斯人。該校周日發表聲明，指她飛回維爾紐斯為博士論文辯論，但因「沒有根據的和偽造的條件」被白羅斯扣留，「白羅斯政權掩蓋行動的結果，就是這名學生被扣留」，要求提供「即時領事協助」。立陶宛外交部發言人也證實普羅塔塞維奇女友被扣留。

涉事的是瑞安航空編號4978號航班，原定飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），但在越過鄰國白羅斯領空時，機師突然廣播指客機將轉飛白羅斯首都明斯克（Minsk），但當時無解釋原因。有同機乘客形容，普羅塔塞維奇聽罷很快站起來打開上方行李櫃，從隨身行李取出手提電腦及電話，交給一名同行女子保管。乘客曼塔斯（Mantas）接受路透社訪問時說：「他一聽到廣播就立刻拿行李下來，處理隨身物品，但我覺得他犯了錯，他大可以交給我或其他乘客，而不是他的女朋友，恐怕那個女子都被捕了。」另一名拒絕透露姓名的女乘客則形容，普羅塔塞維奇面露恐懼，「我直視他雙眼，他十分沮喪。」

搜索犬檢查行李無發現

26歲的普羅塔塞維奇在明斯克一落機就被帶走，搜索犬檢查過其行李並無發現。曼塔斯續稱，其他乘客的行李都被打開檢查，之後乘搭巴士到機場客運大樓等候登機。「乘客都見到普羅塔塞維奇因行李要被檢查而遭截停，從窗外見到他獨個兒站着，一名警察領着警犬嘗試從（他的行李）找出一些東西。」

另一名不願透露姓名的乘客向立陶宛傳媒表示，普羅塔塞維奇一抵達就向白羅斯安全部門官員表明身份。「我見到他的護照被取走的一幕，他除下口罩說，『我是某某，是發生這一切的原因』。」

同行女子亦未能隨其他乘客飛往原定目的地

乘客在明斯克停留超過七小時後才抵達維爾紐斯，抵埗時一臉倦容。曼塔斯說，乘客要接受行李及護照檢查才獲准進入候機室等候登機。他不能肯定保管普羅塔塞維奇的手提電腦及電話的同行女子有否被扣押，但眼見由明斯克飛往維爾紐斯的航班，機上空位比由雅典啟程時多。「相信有多過一人被帶走，但很難說得準。」後來立陶宛總統瑙塞達周日在記者會上證實，與普羅塔塞維奇同行女子並無登上由明斯克飛往維爾紐斯的航班。

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