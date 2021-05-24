距離東京奧運開幕還有兩個月，日本COVID-19疫情仍未受控，首相菅義偉政府在東京及大阪設立的大規模疫苗接種中心周一日啟用，未來三個月為長者接種上周五獲批使用的Moderna（莫德納）疫苗，預計兩個中心每日最多能為1.5萬人打針。

東京和大阪的接種中心由自衞隊營運，每日開放12小時，未來三個月由軍方280名醫護，及200名民間護事為民眾打針，稍後會在名古屋和神戶等設接種中心。菅義偉視察東京接種中心後稱，加快接種是前所未有的挑戰，將盡一切努力令接種者盡恢復正常生活。

日本確診人數居高不下，政府緊急事態宣言目前涵蓋10個都道府縣，決心舉行奧運的菅義偉試圖加快接種，稱疫苗是控制疫情關鍵，期望7月底為全國3,600萬長者打針，惟目標引起質疑，人口達1.26億人口的日本目前接種率僅2％，遠低於美國的40％及法國的15％。

第四波疫情令反對奧運聲音日增，首當其衝的大阪人口僅佔全國7％，但本月病殁人數卻佔全國三分一。大阪近代大學醫院主任藤田裕二稱，大阪醫療系統陷崩潰邊緣，因高傳染性的英國變種病毒令當地確診者暴增，病床和呼吸機供不應求。

軟銀創辦人及行政總裁孫正義警告，繼續舉行東京奧運極危險，指假設有10萬人來自200個國家一同進入疫苗接種落後的日本，若變種病毒擴散，不但失去更多生命，亦將令日本蒙受更多經濟損失。

路透社／美聯社

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