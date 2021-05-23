伊朗一名47歲電影導演，近日被發現遭肢解棄屍垃圾堆，其父母向警方供認殺害了親生兒子，因為再度就兒子遲遲未婚而發生衝突，當晚下藥迷暈兒子後將其殺害肢解。命案同時揭出發這對狠心父母，原來在多年前便以同樣手法殺害女兒和女婿，民眾質疑警方疏忽不去調查。

父母合力殘殺兒子

事發於德黑蘭西部，本月16日有民眾在垃圾堆的行李箱與大型垃圾袋中發現人體殘肢，通過屍體指紋證實死者身份是胡拉姆丁（Babak Khorramdin）。警方到他家中搜查，其父阿克巴（Akbar Khorramdin）承認殺害並肢解兒子。

81歲的阿克巴向警方表示，近年因為兒子遲遲未結婚，多次與對方起爭執，近日再度為此發生衝突。阿克巴上周日凌晨用藥迷暈胡拉姆丁，用刀刺死他後，在74歲的妻子協助下，把屍體拖進廁所肢解，然後把屍塊分裝到行李箱與垃圾袋中，再丟棄到家附近的垃圾堆。

死者胡拉姆丁於2009年在德黑蘭大學取得電影碩士學位，翌年移居英國倫敦，長年在當地工作，拍攝不少短片作品，經常往返倫敦與德黑蘭，他的作品當中，有一部是說一名年輕男子搬去倫敦後思念老家父母。電影業界對他的死感到震驚，製作人（Parviz Jahed）在社交網透露，「我聽過他說想念家人想返回伊朗，現在我見到這恐怖新聞，真是難以置信，多麼可怕」。

女兒與女婿多年前同遭毒手

阿克巴被捕後，更向警方承認與妻子分別在10年前和3年前，先後殺害和肢解女婿和女兒，殺死女婿是因為對方辱罵人，而殺害女兒則因為她濫藥。不過他稱完全不感後悔，「我不覺得自己有錯，也從來無發惡夢，因我殺的都是道德敗壞的人」。阿克巴堅信，所作所為都為家族榮譽，這是「榮譽殺人」。

案件震驚全國，在社交網站亦引起熱議，尤其是根據當地法律制度下，父母殺害子女竟得到相對寬容對待。在伊朗，謀殺最高可判死刑，但如果殺害的對象是子女，最高只是面臨10年有期徒刑。不過在這宗案件，阿克巴夫婦因為殺害女婿，仍可能被判處死刑。有記者亦在Twitter上指，「不論那位父親所聲稱的是正確與否，但明顯警方是疏忽，調查兩名調查失蹤人士的下落」。

英國《衞報》／美國《新聞周刊》

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