緬甸軍政府清算參與公民抗命的人士，共12.59萬名中、小學及大學教職員被停職，佔全國教師人數近三成，但一名不願透露姓名的教師批評軍方一味靠嚇，企圖逼罷課的老師復工，「若真的要解僱這麼多人，整個（教育）系統便要停頓」，又指當局曾威逼利誘，稱若他肯回校教書，一概既往不咎。

緬甸下月便會展開新學年，即使教師結束公民抗命，但不少家長仍支持2月被推翻的民選領袖昂山素姬，他們表明不會讓孩子上學，42歲的敏特說：「我不會讓女兒入學，因為不想她接受軍事獨裁的教育，也擔心她的安全。」18歲學生利文表示：「只有恢復民主，我才會返校。」

金三角毒梟趁亂出貨

反對軍政變的少數民族叛軍緬北聯合陣線持續跟緬甸戰鬥，戰火昨日更蔓延至接壤中國的邊境城鎮木姐，破曉時分雙方在城內激烈駁火。聯合陣線中的克欽獨立軍前日亦攻擊了木姐320公里外一個緬軍哨站。東部孟拜亦有反軍政府戰士佔據一個警局，並稱捕捉了四名及殺死13名軍方人士。

緬北烽火連天，長期盤據金三角的毒梟卻趁亂大量出貨。近日，澳洲悉尼港截獲一批冰毒，多達三分一噸，市值逾5.5億港元。調查人員追蹤來源，相信是來自緬北撣邦。聯合國毒品和犯罪問題辦公室的東亞代表道格拉斯認為，緬軍忙於處理反政變示威和邊境叛軍，讓毒犯有機可乘。

不過，外界相信販毒利錢豐厚，正受到國際制裁的緬軍亦有摻一腳，只要地方交足「稅金」，軍政府便會對這些不法勾當，隻眼開，隻眼閉。

路透社