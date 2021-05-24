英媒報道，首相約翰遜和33歲未婚妻西蒙斯（Carrie Symonds）已向親友發喜帖，將於明年7月結婚，但未知婚禮地點。

據報首相別墅契克斯莊園（Chequers）是婚禮的可能地點之一，西蒙斯工作的地方、肯特郡的「Port Lympne」保育野生動物園亦有機會被選為場地。

現年56歲的約翰遜感情生活「多姿多采」，1987年與首任妻子結婚，1993年離婚，同年他又與第二任妻子惠勒（Marina Wheeler）結婚，育有4名子女。約翰遜亦不斷有婚外情，外界所知至少有一名私生女。他於2018年宣佈跟惠勒結束多年的婚姻，與保守黨總部通訊主管西蒙斯同居。

西蒙斯2010年起為保守黨工作，2012年約翰遜競逐連任倫敦市長時認識對方。約翰遜於2019年就任首相，牽着西蒙斯入住唐寧街10號，是首相府歷史上第一對未婚同居的伴侶。

約翰遜離婚不久宣佈去年奉子訂婚

2020年2月，約翰遜與前妻結束離婚程序，才不足兩周就宣佈與拍拖兩年的西蒙斯奉子訂婚。西蒙斯去年4月29日為約遜翰誕下兒子，其後在社交網站上公佈兒子名為威爾弗雷德勞里尼古拉斯約翰遜（Wilfred Lawrie Nicholas Johnson）。

英國《每日郵報》

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