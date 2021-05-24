白羅斯周日出動戰機攔截瑞安航空客機，拘捕機上流亡異見人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），引發歐美多國譴責。英國外相藍韜文敦促白羅斯放人之外，亦要求國際民航組織（ICAO）理事會召開緊急會議，以判斷白羅斯做法屬於公然藐視國際民航安全規例。而拉脫維亞的波羅的海航空（airBaltic）已率先宣佈停飛白羅斯空域。

立陶宛刑事警察局長基斯基斯（Rolandas Kiskis）周一表示，當日搭上涉事客機由雅典起飛的乘客有126人，最後只有121人抵達維爾紐斯（Vilnius），客機在明斯克降落後，有5名乘客未有抵達目的地，但他拒絕評論事件。

據指機上有特工埋伏

受影響客機所屬的愛爾蘭瑞安航空行政總裁奧利尼（Michael O’Leary）也形容，這是「國家資助的海盜挾持」，相信當局是蓄意攔截客機以拘捕該名異見記者，並料多名俄羅斯聯邦安全局（前身為KGB）特工一同在明斯克機場落機。

他表示：「我認為對機組人員及乘客來說也非常可怕，他們被軍裝保衞扣留、搜袋，而這些很明顯只是為了帶走一名記者及他的同行人士。」奧利尼稱目前只有少量航班是經過白羅斯空域，將航班改為飛越波蘭上空來往目的地，只屬「非常細微的調整」。

愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）亦表示，相信出事機上有多名特工埋伏，因為客機降落明斯克機場後，有五至六人落機，但只有一人被捕，估計其餘人等均是特工。但科文尼未如奧利尼般，把特工所屬指明是俄羅斯。

歐洲各國斥白羅斯行動

藍韜文發表聲明譴責白羅斯行徑，英方正跟盟友合作回應，包括追加制裁，同時也要求國際民航組織理事會召開緊急會議。意大利外長也譴責事件是「國家級騎劫」，認為「不可接受」。法國總統辦公室周一回應事件，稱法國已與歐洲盟友研究措施，停止飛越白羅斯上空，同時禁止白羅斯國營航空公司Belavia進出歐盟機場。

航空公司宣佈停飛白羅斯空域

英國下議院外交委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）形容白羅斯今次舉動是「空中海盜」，並加上挾持和綁架，「這是一班來往兩國北約成員國及歐盟國家的航班，如果這不是戰爭行為，這一定也是近似戰爭行為」，強調國際社會必須加以非常嚴厲的制裁。圖根達特同時呼籲，所有航空公司停止使用白羅斯的空域。

來自拉脫維亞的廉航波羅的海航空採取行動，周一宣佈停飛白羅斯空域直至局勢變得明朗，或是各國政府公佈決定為止，強調公司把乘客和員工的安全放於首位。

白羅斯譴責外界指控 成立委員會調查事件

備受千夫所指的白羅斯，則企圖透過官媒「洗白」，宣稱白羅斯空管人員當時只是向瑞安航機的機師發出「建議」，讓客機轉為降落明斯克機場，並非威脅或強迫對方降落。白羅斯官方電視台又聲稱，政府當時尚未知道異見記者普羅塔塞維奇就在該架瑞安客機上。

白羅斯交通部表示，已經成立委員會調查事件，並會盡快公開調查結果。而外交部則指，如果有需要，當局已經準備讓專家到客機現場調查，並強調：「毫無疑問我們能幹部門的行動……完全符合既定的國際規則」，指責西方將情況「政治化」，「提出毫無根據的指控」。

俄羅斯外交部發言人指，西方指控事件為「綁架、強迫降落及非法拘捕」，對西方就事件所作的反應「感到震驚」。

路透社／法新社

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