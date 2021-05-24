以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯暫時協議停火，美國國務卿布林肯預定在本星期赴中東商討後續。與此同時，Facebook被指審查巴勒斯坦人賬戶和帖文，惹來親巴分子反擊，在fb、Twitter發起行動，集體到蘋果App Store和Google Play Store下調Facebook應用程式（app）的評級，以示不滿。

親巴分子大舉到應用程式商店對Facebook app給予最低的1星評級，經過數千人行動後，策略已初見成效。Facebook app在蘋果App Store的評級由原本的4星，推低至2.3星，而在Google Play Store的評級亦降至2.4星。親巴分子也留下評論，批評Facebook對巴人滅聲，並加上#FreePalestine（釋放巴勒斯坦）和#GazaUnderAttack（加薩受襲）等標籤。

FB列為「一級嚴重事件」

美國全國廣播公司（NBC）報道，Facebook十分認真看待這次親巴分子行動，並列為「一級嚴重事件」（severity 1）。有Fb高級軟件工程師在內部通訊指：「因應近期以巴衝突，用戶信任明顯下跌。用戶對我們處理事態的手法感到沮喪，用戶感到被審查、（帖文）被限制、最終被滅聲，結果是用戶開始透過給予1星評級來抗議。」

NBC又引述外洩內部討論截圖，Fb曾經接觸兩大系統的應用程式商店，查看對方能否移除負評。但根據負責聯絡蘋果公司的Facebook員工披露，對方已拒絕要求。

報道指Facebook以至Twitter等其他社交平台，多年來一直涉嫌審查巴勒斯坦人的聲音，包括刪除親巴賬戶和帖文。巴人及其支持者稱，當本月以巴再起衝突，審查問題變得更加嚴重。

關注數碼權益的非牟利機構Access Now記錄了社交網站一些限制巴人發聲的例子，如Instagram限制使用有關阿薩克清真寺的標籤（hashtag）。

Facebook發言人未有正面回應NBC的報道，僅稱會力求讓所有人可以發聲，而團隊內有精通阿拉伯文和希伯來文的成員，監察平台上有否存在有危害內容。Google和蘋果則拒絕回應。

美國全國廣播公司

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）