白羅斯周日出動戰機攔截瑞安航空客機，再拘捕機上流亡異見者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），歐美紛紛譴責。

美國國務卿布林肯要求白羅斯立即釋放普羅塔塞維奇，指白羅斯總統盧卡申科這宗令人震驚的所為，危害包括美國公民在內的逾120名乘客生命，初步報告指事涉白羅斯安全部門和戰機，令人深感憂慮，有必要全面調查。美國會與歐盟、立陶宛、希臘官員等夥伴作出協調回應。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示這宗「劫機」的責任人必須受到制裁，普羅塔塞維奇必須立即獲釋。歐盟已對白羅斯實施了三輪制裁。外交人員早前表示，歐盟準備因應去年選舉爭議而對白羅斯高官實施另一輪制裁。歐盟官員表示，若針對周日事件實施制裁，措施可能包括暫停歐盟成員國航空公司航班飛越白羅斯領空、禁止白羅斯航空公司Belavia客機在歐盟成員國機場降落、或禁止由白羅斯過境或轉機往歐盟。

客機從希臘雅典起飛，飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。明斯克機場較早時聲稱，客機因有炸彈威脅而須急降。白羅斯政府其後指出，盧卡申科下達讓客機轉向的命令，並派出一架米格29戰機伴飛，客機降落後抱括26歲流亡波蘭反對派人士普羅塔塞維奇。

立陶宛政府指事件是針對歐盟及其他國家公民安全的國家恐怖主義行為，表明會與國際夥判合作，禁止國際航班飛越白羅斯領空。

立陶宛檢察官已對事件展開刑事調查，總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）表示，警員將會向機員和乘客問話。

航空界也對事件感到震驚。聯合國國際民航組織（ICAO）表示強烈關注，指事件可能違反《芝加哥公約》（Chicago Convention）。多國航空公司呼籲展開調查。

《芝加哥公約》又稱國際民用航空公約，是1944年通過的交通運輸領域的國際公約。公約於1947年4月4日生效，為使國際民用航空得以按照安全和有秩序的方式發展，並在機會平等的基礎上得以建立健康經濟地經營。

德新社／路透社

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