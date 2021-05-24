（北美通訊）加拿大安大略省於周日（23日）起，准許12歲或以上民眾接種COVID-19疫苗。當局更特別於同日在多倫多市政廳，開設臨時疫苗接種中心，為合資格市民免費注射首劑輝瑞疫苗。多倫多市長莊德利（John Tory）表示，有2,500名市民在市政廳接種疫苗，他鼓勵市民盡快接種疫苗，以達至安省政府的「開城」門檻，早日重啟經濟活動。

莊德利表示市政廳是市內地標，因疫情關係而一度停止對外開放，但透過變身成為臨時疫苗接種中心，有機會好好利用這個公共空間，別具象徵意義。有份參與營運、負責疫苗接種的多倫多的大學醫療網絡（University Health Network）負責人認為，在市政廳設立的臨時接種中心很有規模，能夠增加市民的信心，周日的接種人數亦令他們感到鼓舞。

在市政廳外，有數十名反疫苗示威者舉起標語並高叫口號，警方派員到場監視，最終拘捕三名示威者。

截至周六（22日）多倫多民眾已合共接種超過190萬劑疫苗，接種率達六成。市政府希望在本周長假期間，有更多市民前往市內的各個接種中心接受疫苗注射。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）