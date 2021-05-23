剛果民主共和國東部的尼拉貢戈火山前日爆發，是近20年來首次。熔岩漿流向主要城市戈馬，先流到位於該市市郊的機場。當局聲稱前天晚上啟動疏散戈馬市內居民，但當時天空因熔岩染紅已數小時，數千居民早在政府公佈消息和呼籲撤離前已收拾細軟，逃至與盧旺達接壤的邊境地區。事件中暫時未錄得傷亡，有目擊指熔岩昨日較早時段亦已停止再蔓延。

位於基伏湖邊的戈馬有約200萬人居住，大部份地區停電。當局前日晚上7時證實尼拉貢戈火山爆發。有災民指沿途出現人車爭路至水洩不通，三至四條行車線擠滿老弱婦孺，形容是大逃亡。盧旺達緊急應變管理局指有逾3,500名剛果人越境。當地傳媒指他們會被安置在學校和宗教場所。有居民則乘船至基伏湖避難，亦有人逃至市內高地戈馬山。戈馬昨早有十多次小地震。

多區停電 十餘次小地震

有戈馬居民直言感到恐慌，「我們剛見到整個城市天空發亮，這些光不是電燈發出的。我們不知道怎樣做。甚麼資訊也沒有。」有居民就指可「聞到硫磺味，甚至看到火山噴出火燄」。有目擊者指熔岩已淹沒該市的一條高速公路。亦有居民就指目前情況已冷靜下來，居民已開始陸續返回家中，「但人們仍然感到害怕」，指當局至昨早仍未公佈任何消息。

總理盧孔德在首都金夏沙召開緊急會議，啟動撤離計劃。總統齊塞克迪推文指已縮短訪歐行程，昨日返國監督救災工作。

維龍加國家公園總監亦呼籲在剛果園區的員工撤離，指熔岩已觸及機場，認為附近居民應立即撤離，估計有機會流至基伏湖，「情況正在惡化」，但指未必觸及戈馬其他地區。戈馬亦是聯合國剛果穩定特派團的員工和維和部隊成員駐紮地，以及很多非政府組織和國際組織的基地。有聯合國消息指所有聯合國的飛機已撤離至布卡武和烏干達的恩德培。

19年前爆發戈馬250死

火山學家特德斯科指，熔岩原本向東流至盧旺達，但由於出現新裂縫，熔岩改變方向向南流至戈馬，指戈馬成目標，今次爆發與2002年相似。尼拉貢戈火山是全球最活躍和最危險的火山之一，對上一次爆發是2002年，幾乎整個戈馬東部地區都被熔岩淹沒，造成250人死亡，12萬人流離失所。

戈馬火山觀測所（OVG）本月10日曾發報告警告尼拉貢戈火山周邊的地震活動有增加，指會密切監察。惟它過去因涉侵吞公款指控被世界銀行削減資助，難以定期監測火山的活動。

路透社/法新社/美聯社