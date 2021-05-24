新加坡衞生科學局（Health Sciences Authority）向一款COVID-19病毒呼氣測試批出臨時授權使用，測試可於一分鐘內驗出樣本是否帶有病毒，準確率超過九成，為當地首個獲授權使用的病毒呼氣測試。

負責研究測試的初創企業Breathonix正與新加坡衞生部合作，將於連接馬來西亞邊境的大士管制站（Tuas Checkpoint）試驗，讓入境旅客進行呼氣測試，而現行的強制性快速抗原測試亦會保留。

這部病毒呼氣測試的使用者會以即棄吹嘴向儀器吹氣，確保樣本沒有交叉污染。呼氣後，系統會分析呼出空氣所含的揮發性有機化學物質，於一分鐘內判斷吹氣者是否染疫。如結果是陽性，該名人士須進行PCR測試覆檢確認。Breathonix指每次檢測費用約為5至20坡元（約港幣29至117元）不等，又表示呼氣測試是非入侵性的，不會有任何不舒服。

Breathonix續稱，該呼氣測試自去年6月至今年4月在3個不同地點進行臨床試驗，包括新加坡樟宜機場及國家傳染病中心，以及阿聯酋杜拜，共有超過3000人參與，這次試驗證實該呼氣測試的準確率超過九成。

不少機構都對這個呼氣測試有興趣，Breathonix已接獲來自中東、香港、歐洲及東南亞等供應商的查詢。印尼及荷蘭亦已推出類似的呼氣測試。

路透社／中央社

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