美國批准為12歲至15歲青少年接種輝瑞疫苗之際，當地部份年輕人打針後出現心肌炎。疾病控制及預防中心（CDC）疫苗顧問委員會建議進一步研究這種罕見情況。

CDC稱，相關個案大多在注射第二劑使用信使核糖核酸（mRNA）技術的疫苗後四日內出現，但無交代是何種疫苗，目前美國授權的兩種mRNA疫苗為莫德納及輝瑞疫苗。疫苗顧問委員會稱，相關個案發生在少數青少年及年輕成年人身上，大部份為男性，均出現心臟肌肉發炎情況，多數個案症狀輕微，且大多會消失，無出現併發症，又指情況可以由不同病毒引起。CDC形容個案數量相對少，亦可能與打針無關，正進行初步調查，已在網站發佈指引，呼籲醫生留意年輕人打針後心臟有否異常。

病例11個月新低

另外，美國新增確診數字顯著回落，本周平均新增病例跌破三萬人，為去年6月以來首次，亦是11個月以來新低，至於本周平均病歿人數亦降至552人，更是去年7月以來新低。

各州政府繼續「谷針」，以內華達州為例，當地12歲以上人口超過46％至少打了一針，但當局指注射需求急降可能未能達到75％接種目標，官員繼教堂、學校和老人中心後，再將脫衣舞俱樂部改為臨時流動注射診所，讓更多人打針。加州洛杉磯衞生部門稱，英國最先發現的變種病毒成為當地主流病毒株，須持續採取預防措施，尤其是未接種疫苗人士。

美聯社/路透社