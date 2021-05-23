英國一名地產經紀懷有身孕時隨公司到美國紐約公幹，但不滿同事可以夜夜笙歌深夜買醉，又獲安排出海遊玩。她礙於懷孕不能參加，覺得被「排擠孤立」，產後要求彈性工作時間又被公司拒絕，因而告上法庭索償。法庭最後裁定一項「非直接性別歧視」勝訴。

這宗案件在倫敦勞資審裁處仲裁。湯普森(Alice Thompson)在倫敦的Manors地產公司任職經紀，2018年8月老闆塞拉(Paul Sellar)花2.5萬英鎊(27萬港元)帶全部約10名員工到紐約公幹兼「豪華遊」。

稱行程中太多深夜晚宴和飲酒活動

湯普森說，公幹期間其他同事都可以在夜間飲酒作樂，行程中有「太多」深夜晚宴和飲酒的活動，令她感到「孤立」、「難過」，同事又獲安排參加遊艇旅程，但由於船公司的保險並不包括保障孕婦，令她不能同行，感覺被「排擠」。

訴訟指湯普森是「自願」不參加遊艇旅程，改為在市內購物，然後返回酒店。

這次旅程之後，湯普森和塞拉的關係轉差，她指塞拉會透過閉路電視監控她的一舉一動，又「不接受她的零食」。湯普森其後向塞拉提出她產後的工作安排，要求延長產假三個月，復工後希望可以有彈性上班時間，每周工作四天，而且下午5時就要離開公司接孩子，但她5時後可以透過電話工作。

要求彈性工時被拒後辭職

塞拉最終向她發信拒絕彈性工時的要求，認為會造成額外開支及重新安排人手並不可行，不久之後湯普森就辭職。

法官古德曼(Sarah Goodman)說︰「她可能會感到被排擠，但並非是由公司的行動所致。」籌辦活動的人曾徵詢過所有人的意見，並盡量兼顧大家的喜好，「照片中見到她(湯普森)在聚餐時微笑，態度自信。」在回程的航班上，湯普森亦有向上司抱怨她的不滿。

古德曼又認為，儘管不容許彈性工時的決定「不恰當」，但總括而言塞拉是一位慷慨的老闆，會花一筆大錢安排旅遊感謝員工，「她認為塞拉因為懷孕及產假的問題針對她，但她搞錯了」，又指沒理由要求行程中排除所有夜間飲酒的活動，況且已經安排不少日間活動以及餐飲行程是普湯森也有參加的。

審裁處最後裁定與懷孕及產假有關的「不公平解僱、歧視及騷擾」等指控不成立，但涉及不獲彈性工時的「非直接歧視」指控則成立，稍後將決定賠償金額。

英國《每日鏡報》

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