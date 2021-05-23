【PHE報告】

COVID-19印度變種病毒傳播迅速，令全球關注，正逐步解封的英國尤其擔心此變種病毒會令國家重開的計劃脫軌。英格蘭公共衞生署（PHE）前日公佈，研究顯示輝瑞（Pfizer）與阿斯利康（AstraZeneca）疫苗在打齊兩針後，對印度變種病毒具有高度防護力。此報告相信可讓擔心重開大計的官員稍為放心；但有專家質疑靠現有疫苗難以達成群體免疫效果。

英國PHE報告指，接種兩劑輝瑞或AZ疫苗對印度變種病毒的防護力，跟對抗英國變種病毒的防護力相近：打完第二針輝瑞兩星期後，對印度變種病毒有88%防護力，對英國變種病毒則有93%防護力；打完第二針AZ疫苗後，對印度變種病毒有60%防護力，略遜對英國變種病毒的66%防護力。

目前英國變種病毒是英國主流的病毒，但印度變種病毒已在英格蘭幾十個行政區出現；據統計，截至前日的七天新增確診個案數字出現10.5%增長，政府擔心6月21日完全解禁的計劃可能受影響。

對全面解封樂觀

衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）形容報告的數據「具開創性」，令他對於政府下月可以按時間表解除更多防疫措施越感樂觀。

不過，研究也發現無論輝瑞還是AZ，打第一針三星期後，對印度變種的防護力僅33%，比起對英國變種防護力約50%明顯失色。針對這一點，夏國賢強調接種疫苗打齊兩針是「至關重要」。英國本月已下令加快50歲以上與高風險人士打第二劑疫苗；如今71.6%成人打了一針，41.9%打齊兩針。

專家曾擔心印度變種病毒的傳染力比英國變種病毒高出50%之多，但其後發現大約高出20至30%，屬於「可控範圍」，加上疫苗有效對付，相信不少人會感放心。但有專家警惕不能過份樂觀。

東安格利亞大學醫學教授亨特（Paul Hunter）指出，群眾接種疫苗令傳播減少並非「真正群體免疫」；事實上，有人對接種始終有疑慮，且現有疫苗防護力並不完全、多半更會隨時間減弱，亨特認為群體免疫未必可達成。他更擔心「群體免疫」說法被濫用，「會令某些人錯誤地以為，既然其他人已接種，自己就毋須打針，更會有人以群體免疫做理據，結果過早解除社交距離限制」。

美加州大學三藩市分校傳染病學家陳子平指「高傳染性的變種病毒，結合疫苗效力與接種率俱不理想會是完美風暴」，不接種疫苗就跨國旅行，如跟病毒玩俄羅斯輪盤。

路透社/英國《金融時報》

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