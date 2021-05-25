西非國家馬里周一發生軍事政變，過渡政府總統恩多（Bah N’Daw）及總理瓦內（Moctar Ouane）在宣佈重組內閣後數小時，同遭拘禁於軍方總部。這是馬里繼去年8月以後，相隔9個月的第二次政變，西非經濟共同體（ECOWAS）促請軍方釋放被捕官員，並在體制內解決政治過渡問題。

馬里在去年8月政變後，軍方9月同意組成過渡政府，原定明年2月重新大選，過渡期內繼續控制國防事務。過渡政府周一較早前重組內閣，具軍方背景的原內政部長科內（Modibo Kone）和國防部長卡馬拉（Sadio Camara）雙雙被免職，成為政變導火線。

新任防長同被捕 外界憂妨礙境內反恐

約一個小時後，恩多、瓦內和新任國防部長杜庫雷（Souleymane Doucoure）周一晚上相繼被捕，並被押到馬里軍方總部。當地居民表示市面有軍力調動。

馬里軍方去年曾承諾還政於民，暫未知周一的政變會否影響明年2月大選時間表，亦令人憂慮妨礙政府打擊境內恐怖組織的行動。ECOWAS發表聲明，強調國際社會不接受強迫辭職等顛覆行為，批評軍方舉動未經深思熟慮，將動搖國際社會對馬里的支持。

英國《泰晤士報》/美聯社

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