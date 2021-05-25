美國國民警衞軍結束駐守國會

美國國會1月初發生衝擊事件後，華府長期部署國民警衞軍維持治安。隨着威脅的擔憂減退，國民警衞軍周一起不再駐守國會。

最後一批部署在國會的2,149名國民警衞軍，周末正式結束任務離開國會範圍。美國總統拜登及夫人發聲明向國民警衞軍致謝，「自1月6日的騷亂以來，數以千名來自各州各地引以自豪的成員，站在這裏守護我們民主的堡壘。他們現在回到家園，我們向他們對國家的承諾致敬」。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）就形容國民警衞軍是「美國人的英雄及民主的守護者」。

澳洲關閉駐阿富汗使館

澳洲總理莫里森周二宣佈，因應各國從阿富汗撤軍帶來的安全問題，決定將於周五關閉澳洲駐阿富汗首都喀布爾的使館。

莫里森在聲明中指出，接下來幾個月隨着澳洲等國駐阿軍隊撤離，將面臨「越來越不確定的安全環境」，澳洲駐阿富汗使館將於周五關閉。他又說未來一旦條件允許，澳政府將重開使館，「澳洲仍致力維持與阿富汗的雙邊關係，我們將與其他國家一起繼續支持阿富汗的穩定及發展」。

美國總統拜登4月宣佈，在今年911襲擊20周年前撤走全部駐阿富汗美軍，其後莫里森宣佈澳洲將與美國及其他盟友一起在9月全面撒軍。

日事隔24年再現「超級月亮」月全食

日本周二晚將可看到「月全食」的天文現象，屆時滿月也是月球一年內最靠近地球的「超級月亮」，將是日本24年來再次看到超級月亮月全食。

日本國立天文台表示，當地周二晚6時44分起到9時53分將出現月全食，月全食階段將於8時09分開始，為期19分鐘。東京與仙台等地可以看到整個月全食過程，而月出時間較晚的京都等西日本地區，見到月亮時就已進入月食過程。日本上次觀測到月全食是2018年7月。

另外，明天滿月也適逢是「超級月亮」（supermoon），是2021年內月球最靠近地球的滿月，觀測到的月球直徑約比最遠的滿月大14%，亮度也會增加約30%。

美國有線新聞網絡／英國《每日郵報》／新華社／中央社

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