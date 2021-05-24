今天是5月25日，是美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員喬文（Derek Chauvin）跪頸致死案件的一周年，總統拜登將在白宮接待弗洛伊德家人。一年走來，美國以至國際社會起了翻天巨變，讓各界更關注警察暴力和黑人待遇問題。

白宮上周五確認拜登將接待弗洛伊德家人。拜登過去一年來多次接觸弗洛伊德家人，包括在去年6月弗洛伊德葬禮前，拜登親赴侯斯頓慰問弗洛伊德家人；今年4月喬文被定罪後，拜登亦跟弗洛伊德家人通電話。

除了白宮，國會亦尋求通過以弗洛伊德命名的改革警隊法案，禁止鎖喉跪頸等行為，並已在3月先通過眾議院表決。但受制於兩黨分歧嚴重，參議院暫未可見投票表決之期。

不過，縱使相關法案通過與否，弗洛伊德案件已經在國際社會「一石激起千層浪」，大大提高了各界對黑人權益的關注。英國左翼報章《衞報》引述明州活躍分子努爾（Miski Noor）稱：「我們看過多少次黑人死亡引發迴響？」

喬文當天壓在弗洛伊德身上，對他跪頸超過9分鐘，導致後者死亡。《衞報》形容，這種行刑式舉動是黑人承受暴力的一個歷史縮影，從昔日殖民主義下成為黑奴，到今時今日仍然受到歧視。

隨著弗洛伊德的死亡，不只警察形象大為受損，連殖民時代「偉人」的形象也一落千丈，不少「黑人命可貴」（BLM）支持者都主張要消除對這些人的推崇。例如在美國肯塔基州，州議會便把邦聯國總統戴維斯（Jefferson Davis）的塑像移除；英國布里斯托一座17世紀英國黑奴商人柯爾斯頓（Edward Colston）的雕像，亦遭人拉倒及推落河中。

根據統計，自從弗洛伊德死後，美國有近170座有關邦聯國的雕像、街名或其他致敬方式遭到移除或更名；英國則有39處更名和30座雕像被移除。美國歷史學家凱利（Robin DG Kelley）表示，重塑有關種族的歷史一直都持續存在，並非新鮮事，而弗洛伊德的死只是最新的催化劑。

報道指，早在1990年代，美國當時捍衞大學精英教育的文化戰，也曾經有過聲音要求移除殖民歷史的雕像或更改名稱。近至2015年，南非有大學生發起要求移除位於開普敦大學的英國殖民者羅德（Cecil Rhodes）的雕像。

不過，英國女皇基金會的黑人神學（Black theology）教授貝克福德（Robert Beckford）提出：「展示一個更平衡的歷史觀是有需要，但我擔心這些移除符號、牌匾等行動被視為等同於反對種族主義。」

美國財經頻道CNBC／英國《衞報》／中通社

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