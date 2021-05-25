白羅斯記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）周日乘搭瑞安航空客機期間，在白羅斯空域遭當地政府強行要求降落再拘捕。美國總統拜登事隔一天譴責白羅斯的行為荒謬、可恥，侵犯新聞自由，歡迎歐盟決議追加制裁白羅斯，並要求華府官員就華府的應對「提供選項」，不過聲明卻拼錯普羅塔塞維奇的名字為「普拉塔塞維奇」（Pratasevich）。

拜登周一發表聲明，形容普羅塔塞維奇被強行拘捕的事件和流出影片荒謬，屬對異見人士和新聞自由的可恥侵犯，也是公然侮辱國際慣例，美國對此予以最嚴厲譴責。拜登要求國際社會調查事件，歡迎歐盟的「針對性經濟制裁」，已要求團隊提供適當選項，追究涉事者責任。

要求釋放記者及其他政治犯

拜登同時表示，美國與其他國家一樣，要求釋放普羅塔塞維奇以至白羅斯數以百計政治犯。拜登稱白羅斯人民連月來追求民主、人權和基本自由，他們的聲音已被聽見，美國會繼續支持受苦難的白羅斯人。

美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）及民主黨參議員德賓（Richard J. Durbin）共同去信拜登，形容事件是由政權發動的劫機，要求華府禁止美國的航空公司飛越白羅斯空域，以確保乘客和機組人員安全。

白羅斯官媒周一播放普羅塔塞維奇的「認罪片段」，他承認協助組織去年示威，假如罪成最高可被判囚15年。白羅斯政府稱已按法律對待普羅塔塞維奇。

法新社/美國《華盛頓郵報》

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