2007年上傳到YouTube的短片「查理咬我手指」（Charlie Bit My Finger），周日（23日）以非同質化代幣（NFT）形式拍賣，最終以近76.1萬美元（約港元594萬元）成交。

這段僅55秒的短片有一對可愛的英國兄弟，當時3歲的哥哥哈里（Harry）正抱着弟弟查理（Charlie），場面溫馨。哈里把手指放進查理口中時，查理突然咬住他的手指，痛得哈里大叫：「哎呀查理，這很痛！」影片14年間點擊率達8.83億次。

拍賣吸引11個賬號出價

戴維斯卡爾（Davies-Carr）一家宣佈周日拍賣結束後將刪除影片，出價最高者將成為「唯一一人擁有這段在網絡史上佔一席位的可愛影片」。不過這段影片已經被複製、分享和轉發無數次。今次拍賣吸引11個賬號出價，最終以76.1萬美元成交。

NFT使數碼藝術、數碼收藏品、GIF和迷因（meme）變成獨一無二、可以驗證的數碼資產。這些資產附有由區塊鏈創造的真品證書，每一項資產都是獨特、稀有，因此能容易在區塊鏈以高價出售。過去一年NFT掀起全球熱潮，尤其以互聯網早年興起時出現的迷因、GIF、圖片及短片廣受歡迎。

多項數碼資產曾以高價賣出

今年3月，Twitter行政總裁杜錫（Jack Dorsey）拍賣自己15年前發出的首則tweet「just setting up my twttr」，由一名馬來西亞商人以290萬美元（約港元2,252萬元）奪得。

至今已面世10年的網絡迷因圖「彩虹貓」（Nyan Cat）今年2月，以59萬美元（約港元458萬元）賣出；上個月迷因圖「災難女孩」（Disaster Girl）成交價為180枚以太幣，當時相等於近50萬美元（約港元388萬元），由杜拜一間音樂工作室奪得。

法新社／美國有線新聞網絡／中央社

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