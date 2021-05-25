全球各國都致力研發疫苗抗疫，但日本在這方面不僅落後於美英中俄，甚至被越南和印度超越。上月日本首相菅義偉甚至親自與美國輝瑞高層交涉，以確保獲得疫苗供應。日本在這場「疫苗開發戰」被大幅拋離，與政府在疫苗研發方面不肯投入，出現「空白的30年」不無關係。

訴訟及感染事故 政府及民眾對疫苗現陰影

上世紀80年代，日本針對水痘、日本腦炎和百日咳等疾病的疫苗技術具有很高水平，還向美國等提供技術。但1992年東京高等法院在預防疫苗接種的副作用訴訟中，裁定政府要作出賠償後，日本政府決定不上訴，更在1994年修訂《預防接種法》，將疫苗接種列為「努力義務」。

當時日本又發生大約1800名血友病患者，因使用一種血液凝固因子製劑而感染愛滋病事件，也令民眾對疫苗出現陰影。不少父母都擔憂疫苗的副作用，接種率因而顯著下降，亦直接影響新疫苗和技術開發的進度，甚至基本上處於停滯不前的境況。

1990年代起日本疫苗開發停滯

涉及血液凝固因子製劑事件的厚生省生物製劑課長於1996年被捕，最後被判業務過失致死罪成。判決亦導致厚生省內部開始以追究責任為藉口不再進行開發，省內前職員表示，「只要發生問題，我們便要當替罪羔羊，政治家不會承擔責任」。

反觀日本疫苗停止開發疫苗同時，美國以2001年炭疽事件作契機，升級應對公眾衞生危機措施，在緊急情況下疫苗開發資金的支援、臨床試驗和緊急使用許可等政策都能迅速啟動。

全球疫苗市場的增長率接近每年7%，而每當出現死亡率較高的大規模傳染情況時都會出現新疫苗，但如果沒有大規模感染，就沒有疫苗需求，僅靠民營企業難以開發。日本北里大學的特任教授中山哲夫表示，「發生疫苗差距是因為存在政策差距」，感嘆於日本政策的停滯。

日本研究及技術人員外流

日本生物企業UMN Pharma倚靠新技術開發流感疫苗，投入了逾100億日元建設工廠，但許可申請在2017年以相較於現有疫苗「缺乏臨床意義」的理由被駁回。UMN因而出現資不抵債，最後被併入鹽野義製藥旗下。

由於日本的環境限制，不少研究人員和技術亦流向海外，一位病毒學家指出，「日本限制很多，而支援體制卻很薄弱」。上述種種原因，導致日本國內缺乏開發支援、收購和儲備疫苗的氛圍。

政府管理不善抗疫無能

而除了開發疫苗不力，日本政府今次抗疫的表現亦為人詬病。《日本經濟新聞》記者秋田浩之總結日本管理體制長期存在3個弊端，導致無法有效對抗疫情。

第一個弊端是沒有明確制訂戰略優先順序，一直採取「臨急抱佛腳」的應對策略。日本學習院大學教授井上壽一指出，「控制疫情、保持經濟、舉辦東京奧運會……由於不明確最優先做甚麼，不斷的緊急事態宣言形成惰性，國民也不再配合」。

而優先順序不確定的原因就是政府各個部門長久存在的配合問題，形成疫苗接種、PCR檢測、病床數量處處滯後，「元兇之一就是省廳之間及中央與地方政府缺乏合作」。就以疫苗為例，接種歸厚生勞動省管，與地方政府的協調歸總務省負責，運輸歸國土交通省負責。雖然分工合作方式與歐美相若，但日本欠缺緊急情況下的協調能力。

第三個弊端是毫無根據的盲目樂觀，日本似乎不擅長做最壞的打算，例如2009年出現了新型流感，日本政府翌年便提出了應對感染大流行的建議，包括保健所、PCR檢測及強化疫苗開發等，但一直擱置沒有落實。在上屆安倍政府擔任國家安全保障局次長的兼原信克説：「在應對頻發的地震及颱風等災害方面，日本建立了世界最高水平的體制，而應對疫情大流行卻沒有做好準備。更嚴重的是戰爭風險，日本對威脅視而不見，基本沒有建立起必要的危機管理體制」。

《日本經濟新聞》

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