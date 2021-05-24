（北美通訊）適逢周一為加拿大維多利亞日（Victoria Day），安大略省有過千人無視居家令限制，於周日晚聚集泳灘，擅放煙花和亂拋垃圾。警方接報到場，發出多張告票。

維多利亞日是加拿大公眾假期，而在當天燃放煙花慶祝更是加拿大人的慣例之一，以往多倫多市政府曾舉辦煙花匯演，受疫情影響，安省今年的煙花匯演早已取消。多倫多市政府更於上周公佈，嚴禁市民在市公園、街道、停車場或其他人的私人範圍內燃放煙花；但民眾在自家後院燃放煙花則不在此限。

而在周日晚上，逾千人無視禁令聚集多倫多市中心的活拜湖灘（Woodbine Beach）及櫻桃湖灘（Cherry Beach），燃放煙花慶祝，並遺下大量垃圾。警員接報後到場，向聚集民眾發出多張告票，但警方未有公佈當晚發出的告票數量。當局只表示會於周一派員外出教育市民以及嚴格執行禁令。

多人聚集引起民眾不滿，紛紛在社交媒體上批評違反禁令的人，又質疑當局執法力度不足；亦有人不滿聚集人士把垃圾棄置在泳灘上，污染環境。雖然當局已派清潔工人清理垃圾，但亦有當地居民自發撿拾泳灘廢物。

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