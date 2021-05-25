以巴衝突在埃及和美國斡旋下實現停火，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周二飛抵以色列商討後續事宜，期望鞏固以方與哈馬斯的停火協議，加快對加薩民眾的人道援助。

布林肯周二在耶路撒冷與以色列總理內坦亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，他亦會前往約旦河西岸地區拉姆安拉（Ramallah），會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Abbas）。

布林肯其後會到訪埃及首都開羅（Cairo）和約旦首都安曼（Amman），先後與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）、約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）及其他官員會面。他將留在該區直至周四。

美國國務院指美方期望停火協議能得以繼續遵守，一名不具名的官員周一形容，「我們（美國）的主要重點是維持停火、協助需要的人」，但認為以巴實現要更廣泛的和平仍言之尚早。

美國總統拜登認為解決以巴衝突的唯一方法是「兩國方案」，即尋求讓巴人建國。但他強調民主黨仍支持以色列，對以方的安全承諾沒有改變。他拒絕透露與以色列總理內坦亞胡商討的內容，但指有信心對方遵守停火諾言。他亦承諾將帶領其他國家協助重建加薩。

路透社／《蘋果》資料室

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