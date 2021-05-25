根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.67億、死亡人數超過346萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,314萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59萬。印度確診人數超過2,653萬，死亡人數突破30萬。巴西確診人數突破1,612萬，死亡人數突破45萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

美單周新增病例跌至近一年新低

根據路透社統計，美國上周通報的新增病例為近一年來新低，比前一周少了26%，降至不到18萬宗。

截至周日為止的7天，美國死亡病例下跌5%，有3,969例，為去年3月以來死亡案例最低一周。

根據美國疾控中心資料，截至周日為止，美國約39%民眾已完成接種疫苗，49%至少打了一劑。

全美來說，新增病例連續6周下滑，跌至去年6月14日那周以來的新低。

美國染疫患者平均住院人數跌14%，是連續第5周下滑，也是自去年4月以來最低單周數據。

路透社

巴西專家憂變種病毒株致疫情惡化

巴西聖保羅州疫情應急中心感染病管制學家波洛斯（Marcos Boulos）表示，如源自印度的疫情變種病毒株在巴西擴散，導致病例增加，醫療系統可能再度陷入崩潰。

疫症在巴西造成超過45萬人死亡，最初在印度發現的變種病毒株B.1.617，對巴西疫情構成新的威脅。

波洛斯表示，目前公私立醫療院所都面臨缺乏人力資源的問題，加上還有其他疾病患者需要照護，情況真的非常困難，如B.1.617在巴西擴散，醫療系統將無力提供更多加護病房床位。

巴西至少4州發現疑似感染B.1.617病例，包括東北部馬拉尼昂州（Maranhao）政府上周最先確認在15日抵達該州沿海的一艘中國貨輪「山東大智號」（MV Shandong da Zhi）上發現6名船員感染B.1.617，其中1 人的病情惡化，目前已插管。

巴西克魯茲基金會研究員兼肺病學家達爾科爾（Margareth Dalcolmo）表示，對巴西遏制B.1.617擴散的能力不樂觀，新型變種病毒株在巴西擴散只是時間問題，而對巴西疫情構成的衝擊，將取決於它的傳播速度。

達爾科爾強調，疫苗接種速度是另一個影響巴西疫情的變數，尤其是沒有任何免疫保護的年輕人，如印度新型變種病毒株再次推高病例和死亡，後果將不堪設想。

中央社

紐約洛杉磯制訂重開校園計劃

美國紐約市和洛杉磯兩大公立學立學校區，周一先後宣佈重啟校園計劃。紐約9月起不再提供在家學習選項。紐約市長白思豪說，是時候重返原來的上課模式了。

在洛杉磯縣，逾60萬中小學生將容許全日校上課，但學生和部份教師仍可選擇在家學習模式。

路透社

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