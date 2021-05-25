（北美通訊）加拿大尼亞加拉（Niagara）一個冰上曲棍球場，早前被借用作臨時疫苗接種中心，場內更提供紙條讓前來接種疫苗人士抒發己見，瞬間在觀眾席的擋板前築起一道「連儂牆」；有中心職員指，紙條上的一字一句，是他們工作動力來源。

為增加疫苗接種率，尼亞加拉健康（Niagara Health）在位於聖凱瑟琳（St.Catharines）的西摩漢娜運動中心（Seymour-Hannah Sports and Entertainment Centre）設立疫苗接種中心。民眾來到場館中央接受疫苗注射時，圍繞著他們的就是觀眾席擋板上，過千張寫滿不同字句的彩色紙條，滿載感激、希望和情感。

中心經理費拉羅（Natalie Ferraro）表示，之前她的團隊每天都會把留言紙條拿下並且保存，但隨著貼上的彩色紙條越來越多，他們就決定把紙條留在擋板上，讓它繼續伸延開去。

彩色紙條除了能讓民眾抒發情感，亦為費拉羅和其團隊帶來動力，她指紙條上的字句這推動她的團隊繼續向前，所以他們形容這道「連儂牆」是「希望彩虹」（rainbow of hope）。

費拉羅又表示，「我們收到很多留言，說他們接種後可以再次擁抱孫兒，或探望他們垂死的家庭成員。你不會意識到疫情對尼亞加拉區居民和世界各地的人造成多大影響，而我們透過這些紙條，可看到不同人的故事。」費拉羅認為大部份人對接種疫苗感到放心，有些人會在接種疫苗後激動哭泣，也有人高聲歡呼。

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