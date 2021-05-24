緬甸英緬雙語時事雜誌《Frontier Myanmar》的美籍執行編輯周一被緬甸當局扣押。

《Frontier Myanmar》在Twitter發文說，芬斯特（Danny Fenster）在仰光國際機場準備登機前往馬來西亞吉隆坡時，遭當局拘留。未知被扣原因，聯絡不到他，只知他被送往專門囚禁政治犯的永盛監獄。

37歲的芬斯特家鄉是底特律，去年8月加入《Frontier Myanmar》。與芬斯特有合作的新聞網站「Dateline Detroit」表示，他被扣前準備返老家與家人團聚。

《Frontier Myanmar》與《The Irrawaddy》是緬甸仍然獲准出版的英文傳媒，「Myanmar Now」和「Mizzima」已經被禁，只能地下運作。

緬甸軍方自2月發動政變後，不僅鎮壓示威民眾，亦肆意打壓傳媒和新聞組織。一名緬甸網媒記者，本月中被軍事法庭判處入獄3年，成為緬甸今年2月發生政變後，首名被定罪的傳媒人。另外，日裔記者北角裕樹先後在2月及4月兩度被拘捕，4月被捕的一次直至日前才獲釋。

另外，聯合國緬甸特使布爾格納（Christine Schraner Burgener）周一在記者會上警告，緬甸人民正在武裝自己，示威者亦開始由守勢變主動，使用土製武器，並接受少數民族武裝組織訓練，擔心會爆發內戰。

自4月底開始多數時間留在泰國曼谷的布爾格納表示，仍希望能訪問緬甸，但緬甸國防軍司令說現在時機未到。

美聯社／《蘋果》資料室

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