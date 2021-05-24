距離東京奧運開幕還有兩個月，日本COVID-19疫情仍未受控，美國周一對日本發出最高第四級「請勿前往」（Do Not Travel）旅遊警示。

美國國務院在其網站指，美國疾控中心（CDC）已因應日本疫情嚴峻而發出四級「健康預警」（Travel Health Notice），又指現時已有限制美國公民入境日本的措施。

日本傳媒周一報道，單日新增確診病例2,712宗，是4月19日以來首次低於3.000宗。新增重症病例比周日少4宗，為1,300例。確診死亡數85人。東京周一新增確診340宗，比上周一減少79宗。東京從4月12日以來首度出現單日新增確診不到400宗。

東京首現印度變種病毒株群組感染

東京都政府周一表示，東京首度發生印度變種病毒株L452R的群組感染，5名同居男性確診，年紀介乎30多歲至40多歲。他們與有南亞旅遊史的人同住，當中有多人確診。

東京至今印度變種病毒株L452R的確診病例累計18例。

儘管東京、大阪最近單日確診病例有減少的傾向，但因為各地醫療資源仍然緊張，所以日本政府正在研究東京、大阪等9都府縣5月31日到期的「緊急事態宣言」延長至6月20日。

首相菅義偉政府在東京及大阪設立的大規模疫苗接種中心周一啟用，未來三個月為長者接種上周五獲批使用的Moderna疫苗，預計兩個中心每日最多能為1.5萬人打針。

日本政府因應疫情而頒佈的緊急事態宣言，目前涵蓋10個都道府縣，決心舉行奧運的菅義偉試圖加快接種，稱疫苗是控制疫情關鍵，期望7月底為全國3,600萬長者打針，惟目標引起質疑，人口達1.26億人口的日本目前接種率僅2％，遠低於美國的40％及法國的15％。

路透社／法新社

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