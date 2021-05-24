白羅斯迫降客機事件掀起外交風波。北方鄰國拉脫維亞公然將白羅斯國旗換成象微去年反政府示威的紅白旗，觸發兩國互逐外交官。

事緣拉脫維亞首都里加正舉行2021年冰上曲棍球世錦賽，市長斯塔基斯（Martins Stakis）為抗議白羅斯攔截客機並拘捕異見者，周一在Twitter表示，已將懸掛於白羅斯運動員下榻酒店外的白羅斯國旗換成象徵去年白羅斯反政府示威的紅白旗，說「代表從事國家恐怖主義政權的旗幟不應在里加懸掛，所以我們將之取下。」

白羅斯外交部強烈抗議拉脫維亞侮辱白羅斯國旗，周一宣佈拉脫維亞駐白大使塞馬尼斯（Einars Semanis）為「不受歡迎人物」，要求他在一天內離境，還要求拉脫維亞駐白使館所有外交官和使館幾乎全部行政技術人員48小時內離境，只允許一人留下來看守使館。

同一天，拉脫維亞外交部周一召見白羅斯駐拉臨時代辦薩多夫斯卡婭，宣佈拉方將採取對等行動，驅逐白羅斯駐拉外交官直至兩國關係正常化。

法新社

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