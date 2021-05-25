美國前總統特朗普自1月底任期屆滿後甚少曝光，儘管在個人網站開設網誌，但瀏覽量並不理想，更被敵對的《華盛頓郵報》形容他已經過氣（irrelevance）。特朗普周一在網誌發文，表示他是有意減少在傳媒曝光，「那樣美國民眾便能看見拜登政府的災難有多大」。

特朗普在文章中稱，最新民調顯示多達73%共和黨人希望他2024年再角逐總統選舉，相反拜登早前的國會兩院聯席會議演說收看人數，比他當年低2,100萬，批評《華郵》等「假新聞媒體」無視如今已沒有人對拜登感興趣，但美國有線新聞網絡（CNN）與MSNBC等「激進左翼假新聞頻道」收視已大跌，而CNN更已無一節目登上百大收視榜。

特朗普表示，只要傳媒擁抱和支持他，收視便會大升，又自言現時減少曝光，便可讓公眾看清拜登執政造成的災難，「通脹、邊境危機、中東戰事、美軍被遺忘，全部都是拜登的錯」，形容美國正被摧毀。

反駁《華郵》指網誌少人睇 「上月有3670萬點擊」

昔日特朗普在twitter的賬戶被封殺前，擁有8,000萬以上跟隨者，但《華郵》日前報道，現時特朗普網誌的文章每篇只吸引不足2,000人轉載，其個人網站流量亦比一些食譜或領養動物網站低。

特朗普表示，其個人網站只是發放資訊的臨時方式，但上月也錄得3,670萬次點擊，又透露「很快」會成立新平台。消息人士指，特朗普的幕僚正計劃成立新的社交平台，讓特朗普可恢復與支持者的日常互動。

路透社最新民調顯示，共和黨人普遍仍然支持特朗普，更有53%共和黨支持者繼續認定特朗普才是「真正的總統」，連同非共和黨支持者在內，美國整體亦有約25%成年人認為去年大選出現不合法投票。

另據報，特朗普準備下月起恢復大型造勢集會，並於6月舉行兩次活動。

英國《每日郵報》

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