（北美通訊）槍械管制極寬鬆的德薩斯州，州議會在周一（24日）通過新一項放寬槍管法案，允許21歲以上的德州民眾，在毋須擁有執照下，都可在公眾場合攜帶手槍，當州長阿博特（Greg Abbott）簽署後，法案就可正式生效。

法案在州議會爭議多年，最終在共和黨主導之下獲得通過。在新法例下，德州民眾只要年滿21歲、沒有暴力犯罪記錄或需要遵守相關禁令，就可在公眾場合攜帶手槍，撤銷了領取持槍執照的門檻，變相一併撤銷手槍買家的槍械訓練和嚴格背景審查等要求。有人質疑在新法案之下，根本無法得知手槍買家是否有暴力犯罪記錄。

德州是全美槍械管制較為寬鬆的州份之一，不過在現行法例之下，民眾無論在公開或私人場合都仍要領有執照才可攜帶手槍，體積較大的來福槍就不在此限。

支持有新法案的人士認為，法案使州內民眾更加好好保護自己以及家人。但執法人員、民主黨派人士及多個槍械管制團體，均以安全顧慮為由極力反對議案，有團體更列舉州內近年發生的嚴重血腥槍擊案，包括2019年造成22人成亡的厄爾巴索（El Paso）沃爾瑪（Walmart）超市槍擊案、2017年奪去27條人命的薩瑟蘭斯普林斯（Sutherland Springs）宗教場所槍擊案等，認為更寬鬆的槍管制度，將進一步危害社會安全。

不過，州長艾伯特（Greg Abbott）表明，儘管執法機關認為相關法案危害公眾及警察安全，他依然會簽署法案。而在新法案之下，私人物業及場所仍可禁止攜槍，部份的槍械交易也有權要求進行聯邦背景審查。

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