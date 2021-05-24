白羅斯當局周一發放異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）被捕後的片段。

片段中，普羅塔塞維奇表示正在明斯克覊留所，聲稱健康良好，獲得良好待遇，否認社交平台流傳他心臟病入院命危的說法。他表示已承認協助組織去年明斯克大型示威。

白羅斯反對派在Telegram指普羅塔塞維奇是在脅迫下拍片，指他臉部看似有化妝，鼻骨看似骨折，像「受過酷刑」，又說普羅塔塞維奇「從不會自願地說那些話」。

26歲的普羅塔塞維奇2018年流亡波蘭，之後去了立陶宛。他創辦的Telegram頻道有多達100萬名訂閱者，去年演變成組織示威的平台。他被白羅斯當局列為恐怖分子，若罪成可判死刑。他周日乘搭客機由希臘返回立陶宛途中，客機在白羅斯領空被戰機攔截而急降明斯克，他被白羅斯執法人員拘捕。

普羅塔塞維奇23歲女友薩佩加（Sofia Sapega）的母親周一證實，薩佩加與普羅塔塞維奇一同被白羅斯警員帶走，目前扣押在明斯克監獄。

英國天空新聞／英國廣播公司／德新社

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