白羅斯總統盧卡申科前日命令米格29戰鬥機，迫降一架歐盟的廉航客機，扣押早已流亡海外的反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。明斯克罔顧機上百多條人命，公然劫機擄人觸怒國際社會，歐美紛紛譴責並要求放人，歐盟領袖峯會昨日更緊急商討要作出強硬回應。美國國務卿布林肯表明會與盟友協調行動。

載着普羅塔塞維奇等人的瑞安航空FR4978客機，事發時正由希臘雅典前往立陶宛首都維爾紐斯途中。普羅塔塞維奇逗留希臘期間，曾與流亡的白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭會面，並在社交媒體上打卡，懷疑在當地早已被白羅斯國安人員盯上，他上機前亦曾表示受到跟蹤和偷拍，萬料不到的是，客機會讓普羅塔塞維奇自投羅網。

晤反對派領袖被KGB盯上

普羅塔塞維奇的抗爭團隊成員古贊推文透露，客機上潛伏了白羅斯國家安全局人員（KGB），「當進入白羅斯領空後，這些KGB便吵嚷機上有炸彈，並跟機組人員爭執」。在米格29裏應外合的監視下，客機在即將進入立陶宛邊界前轉向，改往明斯克機場。白羅斯空軍宣稱是客機機師提出迫降要求，但總部設在愛爾蘭的瑞安航空否認，稱機組人員是收到控制塔指示才改變航線。

乘客魯特考斯卡斯說：「當機師宣佈要改往明斯克時，普羅塔塞維奇嚇呆了，表示那裏有死刑等候着他。」客機落地不久，普羅塔塞維奇和女友被帶走，目前下落不明。

客機在擾攘數小時後亦獲准離開，回到維爾紐斯安檢時無發現任何可疑。瑞安總裁歐萊里斥責白羅斯迫降客機是「國家級劫機」、「國家級海盜」行徑，又相信機上當時的確有KGB在場。

盧卡申科政權早有預謀的捉人行動，被指違反確保民航機飛行安全的《芝加哥公約》，因為若機上真的炸彈威脅，按程序應該迫降最近的維爾紐斯，而非較遠的明斯克機場。

歐盟對其成員國旗下的航空公司在成員國之間飛行途中竟被脅持，怒不可遏。歐盟領袖幾乎眾口一詞，要懲戒白羅斯，據悉歐盟考慮不等國際民航組織和國際航空運輸協會的調查，將暫停歐盟客機飛越白羅斯領空，也禁止白羅斯航空的客機在歐盟機場降落。

拉脫維亞的波羅的海航空已率先宣佈，不再使用白羅斯的航道。季哈諾夫斯卡婭促請國際民航組織取消白羅斯的成員資格。面對歐美強烈的聲討，白羅斯運輸部表示將會成立調查委員會，盡快公報調查結果，外交部堅稱行動是以安全為重，當局昨又以接報可能有恐怖活動為由，停止一架飛法蘭克福的德航客機登機。

一直為盧卡申科鎮壓異己撐腰的俄羅斯，外交部則表示對「西方以『震驚』來形容白羅斯上空發生的事件，感到震驚」。

美聯社/ 路透社