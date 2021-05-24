白羅斯總統盧卡申科周日命令米格29戰鬥機，迫降一架愛爾蘭廉航瑞安（Ryanair）一班客機，扣押早已流亡海外的反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。明斯克罔顧機上百多條人命，公然劫機擄人觸怒國際社會，歐美紛紛譴責並要求放人，歐盟領袖峯會周一緊急商討要作出強硬回應。

白羅斯運輸部周一聲稱明斯克機場周日收到巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的炸彈恐嚇電郵。國營傳媒Belta公開電郵內容，當中寫道：「我們，哈馬斯的士兵，要求以色列在加薩地帶停火。我們要求歐盟在這場戰爭中停止支持以色列。我們知道達菲爾經濟論壇（Delphi Economic Forum）的參加者搭乘FR4978班機回國。航機上已放置炸彈，如果你們不滿足我們要求，炸彈5月23日會在維爾紐斯上空爆炸。」

英國廣播公司的報道指出白羅斯的解釋存在疑點，指電郵發出日期是以巴宣佈停火後兩日，另外哈馬斯既無紀錄亦無能力在以巴地區以外行動。

歐洲領袖也不接受白羅斯解釋，德國總理默克爾指說法「不合情理」。

另外，普羅塔塞維奇23歲女友薩佩加（Sofia Sapega）的母親周一證實，薩佩加與普羅塔塞維奇一同被白羅斯警員帶走，目前扣押在明斯克監獄。

歐盟領袖峯會周一緊急商討要作出強硬回應，表明要白羅斯承受嚴重後果。根據會議聲明草稿，歐盟將禁止白羅斯航空公司的客機飛越歐盟空域，呼籲歐盟成員國的航空公司避免飛越白羅斯領空。歐盟亦擴大白羅斯人制裁名單，加入牽涉迫降客機事件的人，並呼籲國際民航組織（ICAO）緊急調查事件。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，將凍結對白羅斯一項總值30億歐元（284億港元）的投資計劃，直至該國尊重傳媒、新聞及言論自由。

反對派領袖：白羅斯變成歐洲北韓

流亡立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）周一呼籲展開獨立調查、制裁加碼、將白羅斯踢出國際民航組織（ICAO）。她指白羅斯所為是國家恐怖主義，民航機飛越白羅斯時乘客會有危險。她指盧卡申科政權將白羅斯變成歐洲北韓。

愛爾蘭外長科文尼（Simon Conveney）形容事件實質上是「國家支持的劫機」。多個歐盟成員國表示認同。

迫降事件掀起外交風波。德、英、比利時等國傳召白羅大使。事件亦導致白羅斯與鄰國關係惡化，周一與拉脫維亞互逐大使館全體職員。

多家航空公司不待歐盟宣佈，周一表示會避開白羅斯領空。波羅的海三國更認為應宣佈白羅斯領空不安全。

拉脫維亞airBaltic航空公司、北歐航空公司（SAS）、塞浦路斯註冊Avia Solutions旗下的立陶宛航空公司都表示會停止使用白羅斯領空。

立陶宛運輸部長斯庫奧迪斯（Marius Skuodis）表示，波蘭LOT和匈牙利Wizzair航空公司不會使用白羅斯領空，所有來往立陶宛的客機午夜起應避免白羅斯領空。

英國政府周一指發佈指示，要求航空公司避免白羅斯空域，同時即時暫停白羅斯國營航空公司Belavia的飛行許可證。

烏克蘭周一宣佈暫停所有來往白羅斯的航班。

路透社／英國廣播公司／法新社

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