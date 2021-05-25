疫情大爆發，令各國紛紛祭出嚴格防疫措施，紅事白事都被迫縮減規模。惟印度一對新人為規避當地婚禮人數限制，周日（23日）不惜包了一架飛機，邀請超過160名來賓，一同到半空見證他們的婚禮。印度民航當局事後展開調查，涉事航班的機組成員被停職。

社交網站流傳的短片顯示，一對新人和大批來賓擠滿了整個機艙，而且不少人未有戴上口罩。據報該架波音737飛機屬於印度香料航空（SpiceJet），當天從泰米爾納德邦（Tamil Nadu）起飛。根據當地最近實施的嚴格防疫措施，婚禮人數上限不能多於50人。

機組人員停職 航空公司：已提醒須遵守防疫指引

印度民航局（Directorate General of Civil Aviation，簡稱DGCA）的官員向《印度時報》表示，涉事航班機組人員已被停職。

香料航空發言人向《印度快報》表示，該飛機是由旅遊中介公司預訂，從泰米爾納德邦的城市馬杜賴（Madurai）出發，目的地是卡納塔克邦的城市班加羅爾(Bangalore)。發言人強調，已向該客戶「清晰地指示要遵守防疫指引，以及拒絕在機上進行任何活動」。

印度近期爆發第二波疫情，染疫個案暴增，至今已錄得逾30萬宗死亡個案，但專家估計，真實死亡數字遠高於官方的數據。國內的醫院和火葬場已經爆滿，不少患者家屬被迫把摯愛遺體拋入恒河。

英國廣播公司

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）