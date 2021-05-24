馬來西亞兩架輕鐵列車昨晚在首都吉隆坡雙子塔附近的地下隧道相撞，造成至少213人受傷。

疑車長入錯軌出事

出事的是輕鐵（LRT）格拉那再也線（Kelana Jaya Line）的兩架列車，警方表示，事發於昨晚8時45分左右，其中一列在維修後無載客的列車，跟在同一軌道載有213名乘客的列車相撞，47人重傷，166人受輕傷，送往吉隆坡醫院治理。

警方正調查事故起因，初步懷疑列車跟控制中心的通訊有誤，事發時無載客的列車因發生故障由車長手動駕駛，懷疑駛錯軌道，駛至吉隆坡城中站時，與另一列由鵝嘜站駛往甘榜峇魯站的自動駕駛載客列車相撞。馬來西亞交通部長魏家祥到現場了解情況，並指示相關部門今日提交初部報告，預計兩周內提交完整報告，交代事故原因，強調政府重視交通安全。

社交網站流傳的影片和照片所見，車廂玻璃窗破裂，碎片散滿座位和地上，多名乘客受傷坐在地上，部份傷者頭破血流，無大礙的乘客在旁協助。有乘客猶有餘悸，「我不知道發生甚麼事，當時列車有很多乘客，列車突然剎車，很多人事發後都倒地不起」。多架救護車在吉隆坡城中站外候命為傷者急救。輕鐵公司透過Twitter發文，就事故致歉，將從速提供援助及處理善後。

今次是吉隆坡輕鐵營運23年以來，第一次發生相撞事故，格拉那再也線在1998年通車，是馬來西亞第一條全自動駕駛的輕鐵線，全線橫跨37個站，是馬來西亞最繁忙的輕鐵線，在COVID-19疫情爆發前，每個工作日平均運載近30萬名乘客。

路透社/馬來西亞東方網