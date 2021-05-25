周二（25日）是美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員喬文（Derek Chauvin）跪頸致死案件一周年。弗洛伊德家人周日（23日）起舉辦多項紀念活動，在明尼阿波利斯和紐約等全國各地均有遊行和集會。

弗洛伊德妹︰我的人生眨眼間轉變

在弗洛伊德被殺的明尼阿波利斯市，數百人周日聚集在上月判處喬文罪成的法院門前，不少人高舉弗洛伊德或其他遭警員殺害的黑人照片的示威牌，又高呼「沒有公義、沒有和平」等口號。明尼蘇達州州長沃茨（Tim Walz）、明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）及鄰市聖保羅市長卡特（Melvin Carter III）亦有參與。

當地民運人士和弗洛伊德的家人相繼在集會發言。弗洛伊德妹妹布麗奇特（Bridgett Floyd）向民眾表示︰「這是漫長的一年。這是痛苦的一年。對於我和我的家庭很灰心，我們的人生眨眼間轉變。我仍不知為甚麼。」

民權領袖籲通過法案禁警察鎖頸

弗洛伊德家人代表律師克倫普（Ben Crump）和非裔民權領袖夏普頓（Al Sharpton）亦有份發言，繼續呼籲參議院通過聯邦法案，禁止警察使用鎖頸方式制服疑犯，以及成立記錄警察不當行為的全國數據庫。

克倫普表示︰「我們必須利用這個機會讓《喬治·弗洛伊德治安法》（George Floyd Justice in Policing Act）通過，讓我們可預防一些不必要、可預防、不公平、不合法和不合憲殺害我們的人民的行為。」

弗洛伊德的弟弟特倫斯（Terrence Floyd）周日在紐約布魯克林出席紀念活動，呼籲支持者不要忘記他的哥哥，以及種族歧視暴力下的受害者，「如果你響起我哥哥的名字，你也會響起其他人的名字。」

由弗洛伊德家人成立的非牟利機構「弗洛伊德紀念基金會」舉辦一系列周年紀念活動，包括網上活動「行動日」（day of action），鼓勵民眾自發組織活動。明尼阿波利斯市周二會有燭光守夜，以及大型紀念活動，宣揚「透過黑人文化、藝術、歷史和支持當地社區慶祝生命」。總統拜登將於周二在白宮接見弗洛伊德的家人。

美聯社／美國《people》雜誌

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