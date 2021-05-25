橫財得來不易，如果失而復得，就更是難上加難，而這份難得的幸運就降臨到美國麻省婦人菲格（Lea Rose Fiega）身上。她之前在便利店買彩票，雖然中了100萬美元（約780萬港元）獎金，卻將之錯誤丟棄。彩票被老闆兒子找到，並物歸原主，讓菲格得享這筆失而復得的橫財。

菲格今年3月到位於公司附近的便利店，如常購買一張30美元（約233港元）「Diamond-Millions」刮刮樂彩票。菲格表示︰「我當時很趕急，在午飯時間，然後很快地刮卡，然後望一望它，它不像中獎，於是我就把它交給他們丟掉。」

然而，菲格並無刮完彩票上所有號碼。彩票一直在便利店內垃圾桶長達10天，直到老闆兒子阿毗（Abhi Shah）有一晚發現這張彩票，「我刮出號碼，是中了100萬」。

歸還與否鬧分歧 祖父母一錘定音

菲格是便利店常客，所以老闆沙阿（Maunish Shah）一家都認得她，但如何處理這張彩票，一家人出現分歧。沙阿直言，這筆橫財令全家失眠，其後兒子致電沙阿身在印度的祖父母詢問意見，「他們說把彩票歸還，我們不想要這筆錢」。

菲格憶述︰「他（阿毗）來到我辦公室然後說︰『我母親和父親想見你。』我說︰『我在工作。』他說︰『不，你一定要來。』於是我去到那裏，他們這時告訴我。我完全不相信。我哭了，我擁抱他們。」她透露自己今年1月曾經感染Covid-19，但慶幸運氣並無流走。

拱手歸還巨額獎金，阿毗坦言：「我是說，我手中的100萬到了他人手上，而我想做些好事。」而沙阿一家亦非空手而回，抽獎公司決定給予該店1萬美元（約7.8萬港元）作為獎勵，菲格亦表示會跟沙阿一家分享部分獎金，以示謝意。

《美國廣播公司》／《紐約郵報》

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