科學家早前發現COVID-19痊癒者數月後血液抗體水平大降，令人擔心只有短暫免疫力。但美國一項研究發現，至少輕症痊癒者骨髓內的免疫細胞，仍會長期記得病毒，可能終身都有抗體。

研究結果周一在《自然》期刊發表，聖路易斯華盛頓大學學者埃勒貝迪（Ali Ellebedy）解釋，人類受病毒感染後，免疫系統會快速製造一批短壽的免疫細胞，釋出抗體對抗病毒，這些細胞死亡後，血液抗體水平亦下降。但另一些長生型血漿細胞則會轉移到骨髓，保存製造抗體能力。

痊癒者數月後抗體急跌

埃勒貝迪的團隊獲77名痊癒者在受感染一個月後每三個月提供血液樣本，當中只有6人曾入院，結果發現他們數月後血液抗體水平急跌，多數甚至跌至零水平，只有少數人11個月後仍可測出有抗體。

但他們向其中19人受感染七個月後抽取骨髓樣本，發現15人都可釋出抗體的長生型血漿細胞，當中5人四個月後第二次抽骨髓，仍有那些血漿細胞，他們另向11名未感染人士抽骨髓卻沒有這種細胞。團隊相信製造抗體能力可終身維持，但未清楚中度和重症痊癒者是否一樣。

路透社/新華社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）