距離東京奧運開幕還有兩個月，日本COVID-19疫情仍未受控，首相菅義偉政府在東京及大阪設立的大規模疫苗接種中心昨日啟用，未來三個月為長者接種上周五獲批使用的莫德納疫苗，預計兩個中心每日最多能為1.5萬人打針。

東京和大阪的接種中心由自衞隊營運，每日開放12小時，未來三個月由軍方280名醫護，及200名民間護士為民眾打針，稍後會在名古屋和神戶等設接種中心。菅義偉視察後稱，加快接種是前所未有的挑戰，將盡快令接種者恢復正常生活。

日本確診人數居高不下，政府緊急事態宣言目前涵蓋10個都道府縣，決心舉行奧運的菅義偉試圖加快接種，期望7月底為全國3,600萬長者打針，惟目標引起質疑，人口達1.26億人口的日本目前接種率僅2％，遠低於美國的40％及法國的15％。

大阪醫療系統瀕崩潰

第四波疫情令反對奧運聲音日增，首當其衝的大阪人口僅佔全國7％，但本月病殁人數卻佔全國三分一。大阪近代大學醫院主任藤田裕二稱，大阪醫療系統陷崩潰邊緣，因高傳染性的英國變種病毒令當地確診者暴增，病床和呼吸機供不應求。

軟銀創辦人及行政總裁孫正義警告，繼續舉行東京奧運極危險，指假設有10萬人來自200個國家一同進入疫苗接種落後的日本，若變種病毒擴散，不但失去更多生命，亦將令日本蒙受更多經濟損失。

路透社/美聯社