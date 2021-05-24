緬甸全國民主聯盟領袖、前國務資政昂山素姬昨出庭應訊，是自2月軍事政變後她首次親身而不是視像出庭。她藉首次跟律師親身會面的機會，讓律師向民眾轉達訊息，指只要有人民就有全民盟，又祝願民眾身體健康。

昂山素姬昨日在首都內比都距離其住所不遠的特別審判室，接受六項控罪的審訊，主要關於程序問題。她被控兩項違反防疫措施的罪名、非法進口對講機、非法使用廣播、煽動叛亂及危害公眾。至於最嚴重的控罪違反國家機密法則作另外審理，最高可判囚14年。下一場審訊將於下月7日展開，國營電視台昨晚播出她在庭上片段。

健康自信 祝願民眾健康

代表律師敏敏索指，團隊在出庭前曾與昂山素姬面對面交談30分鐘，形容她「聽起來很健康及充滿自信」。她指遭軟禁期間無法閱讀報章，對外面發生的事情僅知道一部份。敏敏索轉述：「她祝願民眾身體健康，又稱只要人民存在，全民盟就會一直存在，因為這是為人民所創立的。」軍方委任的選委會上周據報將以全民盟去年大選舞弊為由，取締全民盟。

國際危機組織緬甸高級顧問霍西指：「難以估計為何容許（與律師團隊）會面，但此事明顯反映即使今次危機及反抗的規模巨大，軍方對形勢發展仍很有信心。」律師亦曾與前總統溫敏會面，而代表全民盟高級成員苗翁的法律代表被警方拘捕。

緬軍空襲炮擊民兵據點

緬甸安全部隊與反軍方民間武裝部隊，前日在東部地區爆發多場衝突，尤其是在克耶邦及撣邦等地。由反軍方陣營成立的「全國團結政府」旗下的「人民防衞部隊」（PDF）指，軍方在撣邦莫拜爾鎮無差別掃射平民的房屋，造成至少兩人傷，多間房屋被破壞。

PDF利用自製武器與軍方對抗，對峙期間攻陷當地一間警署，其後更縱火焚燒，俘擄四名安全部隊成員、15人被擊斃。網上片段可見，數名穿着安全部隊制服的人士雙手被綁在背後，被口罩蒙着雙眼。事件中亦有一名27歲民兵喪生，五名PDF成員受傷。

在德莫索鎮則有24名軍人喪命。不過，PDF成員賽懷卻對戰況不感樂觀，因軍方晚間曾出動直升機空襲。他指：「我認為今天是征服（安全部隊）的一天。但我也很擔心，因為我們目睹了空襲及裝甲車。他們擁有比我們精銳的武器。」民間武裝部隊「克倫尼民族進步黨」的高層人員亦證實，軍方曾出動直升機及裝甲車，並一度使用迫擊炮攻擊克耶邦及德莫索鎮。

另外，「欽邦防衞部隊」（CDF）表示，有12名軍人倒戈加入部隊，包括一名中士及兩名一等兵。部隊揚言將會致力保護他們的安全，又呼籲其他軍人盡快加入。

法新社/路透社/德新社