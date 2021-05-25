（北美通訊）色情網站Pornhub被指控發放涉及犯罪活動、性侵犯、兒童色情等片段，令加拿大母公司Mindgeek惹上官非。創辦人伯格梅爾（Bernd Bergmair）的妻子普里西拉（Priscila Bergmair）日前接受訪問時表示，身為人母絕對明白原訴人的痛苦，她聲稱自己和丈夫對Pornhub運作毫不知情，更公開表明希望丈夫與色情網站「割席」。

Pornhub被指發放多段涉及青少年遭受性販賣（sex trafficking）的強姦片段，並從中獲利；受害人2月在美國聯邦法庭向其母公司MindGeek提出集體訴訟。MindGeek創辦人伯格梅爾的妻子普里西拉接受英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）訪問時透露，伯格梅爾希望自己不會受到牽連，普里西拉直言希望丈夫能與子公司割席，不再與色情網站有任何瓜葛。

事件源於Pornhub制度存在漏洞，任何人也能在網站開設帳戶並上傳影片，令不少性侵犯和兒童色情影片在其平台上散佈，導致Pornhub及其母公司Mindgeek面對多宗訴訟。普里西拉在訪問中提到，應保障兒童免受色情內容侵擾，「這並不容易，政府需要努力在這方面立法。」身為三子之母的她續說，「現為人母的我能身同感受，不想讓孩子遭受那樣的對待，我們都想事情正面發展。」她重申，自己和丈夫與Pornhub的運作及其發佈的容毫不知情。

全球兩大信用卡公司Visa和萬事達卡（Matercard）去年12月停止替Pornhub提供支付服務，迫使Pornhub「淨網」，把所有非官方合作夥伴上載、逾千萬段來源不明的影片移除，又重申社群安全是公司首要考量，並已為平台制定全面保安措施。

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