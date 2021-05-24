印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度人民黨（BJP）上台以來，印度傳媒或為免遭政權施壓，或為跟權力套近，多年來鮮見大力批評政府。不過，疫情今年如「海嘯般」衝擊印度，轉眼間奪去大量性命，令印度傳媒的腰板再次挺起來，認真揭露莫迪政府的不足。

記者追查浮屍真相 施壓政府「開誠公佈」

記者高爾（Om Gaur）在全國其中一份最暢銷的報章《太陽日報》（Dainik Bhaskar）擔任國內版編輯，5月初接到報料指，恆河在東部比哈爾邦（Bihar）的一段出現浮屍，並懷疑來自更上游的北方邦（Uttar Pradesh），於是高爾決定派出30大員到國內27區追查。

經過短短數小時調查，高爾屬下記者已經找到超過2,000具浮屍在恆河漂浮。高爾形容這是他從事新聞工作35年來不曾見過，上周刊登了這篇報道，大字標題：「恆河遭到冒犯。」

印度第二波疫情自4月開始顯著爆發，確診人數每天以十萬計，且每天都有數萬人死亡，加上醫療物資嚴重短缺，令印度國內外都對疫情感到極度憂慮。而像高爾等新聞從業員如今不只要報道疫情慘況，還要持續施壓政府「開誠公佈」，如實交代各種數據。

可惜在疫情爆發期間，莫迪不是好好抗疫，反而把更多心思放在形象工程，甚至反過來指摘傳媒造謠。新德里曾經要求Twitter移除有關印度疫情的帖文，作為莫迪盟友的北方邦首席部長更涉嫌恐嚇記者和平民不要對外披露氧氣供應不足的情況。

傳媒背後企業以往多唱好政府

高爾直言，有人勸告他不要跟政權對抗，還有官員企圖阻止報道，並聲言要就此起訴他。但高爾都未有「跪低」，反而在「恆河遭到冒犯」的報道出街後，《太陽日報》每天都自行點算恆河屍體，並追擊相關官員，要他們為事件負上責任。

除了高爾，印度不少傳媒都反過來加入批評莫迪政府的行列，情況被認為在近年相當罕見。自從印度人民黨7年前上台執政後，對傳媒採取了一系列措施施壓，包括迫使廣告商不在批評政府的傳媒買廣告，確保傳媒願意替政府護航；而且國內多間傳媒都由大企業控制，這些企業涉足的業務上至石油下至電訊，為了經濟利益也少有批評政府，以換取放寬規管。

報章自行點算死亡人數

不過，慘烈的疫情讓越來越多傳媒加入批評莫迪政府的行列，又自行派員到醫院、停屍間、火葬場等點算死亡人數，以了解官方公佈數字會否存在隱瞞。《古吉拉特新聞》（Gujarat Samachar）亦曾在本月9日狠批莫迪，疫情當前仍堅持如期推展總值28億美元（約220億港元）的國會翻新計劃，「即使人們正在生死搏鬥，公僕則變成了獨裁者」。

《印度報》（The Hindu）記者蘭加（Mahesh Langa）直言：「疫情引起全國99%人的關注，他們（傳媒老闆）同時也是精明的商人，而他們知道此時唱好政府路線根本是沒有道理。」獨立傳媒《Newslaundry》行政總裁塞赫里（Abhinandan Sekhri）也說民怒沸騰之下，新聞平台難以再為政府護航，「他們理解到如果記者走在街上，有可能會被打」。

當地不少記者已決心繼續挖掘真相，首都德里雜誌《Outlook India》上周在Twitter發出「尋人啟事」，稱要尋找上台7年的政府，向印度人民交待，諷刺政府無作為。該雜誌總編輯表示：「對我們來說這不是勇敢的行為，我們只是客觀地報道，國內有一股被遺棄的氣氛。」

美國有線新聞網絡

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